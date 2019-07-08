Власти рассказали о ярославской семье, в которой ребенка привязали к столбу

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Многодетная семья в Ярославской области, чей пятилетний сын был обнаружен привязанным к столбу, считалась нормальной и дружной, родители заботились о детях, сообщила РИА Новости в понедельник глава Приволжского сельского поселения Мышкинского района области Елена Коршунова.

Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик из многодетной семьи в селе Юрьевском Мышкинского района, в которой воспитываются родные, приемные и дети под опекой, был обнаружен привязанным к столбу. Ребенка, а также остальных семерых детей временно изъяли из семьи. Инцидентом занимается полиция. Также свою проверку проводит детский омбудсмен. Отмечалось, что семья приехала из Московской области.

"Это вопиющий инцидент, абсолютно неожиданный, потому что эта семья внешне выглядела очень нормальной. Дети в школу ходили, нормально учились, один мальчик даже выступал на конкурсе художественной самодеятельности, очень было мило, всем очень понравился", - рассказала Коршунова.

По ее словам, педагоги местной школы также подтверждают, что с детьми не было проблем.

"Мама всегда по первому звонку отвечала на все требования классного руководителя из школы. Всегда присутствовала вместе с отцом детей на родительских собраниях, на школьных мероприятиях. То есть отношения в семье ровные, хорошие, дружные", - отметила глава поселения.

Коршунова подчеркнула, что семья приехала в Юрьевское "с большими надеждами проживать в этой деревне". Они благоустроили деревенский дом, расширив его площадь, завели личное подсобное хозяйство.