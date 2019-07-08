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РИА Новости

Власти рассказали о ярославской семье, в которой ребенка привязали к столбу

Вчера, 11:02
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Многодетная семья в Ярославской области, чей пятилетний сын был обнаружен привязанным к столбу, считалась нормальной и дружной, родители заботились о детях, сообщила РИА Новости в понедельник глава Приволжского сельского поселения Мышкинского района области Елена Коршунова.
Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик из многодетной семьи в селе Юрьевском Мышкинского района, в которой воспитываются родные, приемные и дети под опекой, был обнаружен привязанным к столбу. Ребенка, а также остальных семерых детей временно изъяли из семьи. Инцидентом занимается полиция. Также свою проверку проводит детский омбудсмен. Отмечалось, что семья приехала из Московской области.
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"Это вопиющий инцидент, абсолютно неожиданный, потому что эта семья внешне выглядела очень нормальной. Дети в школу ходили, нормально учились, один мальчик даже выступал на конкурсе художественной самодеятельности, очень было мило, всем очень понравился", - рассказала Коршунова.
По ее словам, педагоги местной школы также подтверждают, что с детьми не было проблем.
"Мама всегда по первому звонку отвечала на все требования классного руководителя из школы. Всегда присутствовала вместе с отцом детей на родительских собраниях, на школьных мероприятиях. То есть отношения в семье ровные, хорошие, дружные", - отметила глава поселения.
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Коршунова подчеркнула, что семья приехала в Юрьевское "с большими надеждами проживать в этой деревне". Они благоустроили деревенский дом, расширив его площадь, завели личное подсобное хозяйство.
"Наша специалист, которая работает в Мартынове (соседняя деревня - Прим. ред), видит их часто. Она знакома с семьей. В Мартынове есть церковь, приход, они туда ходили по большим праздникам, то есть семья верующая. Отношения доброжелательные со всеми. Не скажешь, что они, допустим, по деревенским меркам бедно живут - они довольно-таки обеспечены, одеты, обуты, ухожены", - сказала собеседница.
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Ярославская областьОбщество
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