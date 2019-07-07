В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.

Крупин рассказал, что семья с восемью детьми, в числе которых родные, приемные и дети под опекой, проживает в селе Юрьевском Мышкинского района. Собеседник агентства отметил, что семья из Московской области.

"Нашим местным органам опеки поступил сигнал, по которому они вышли на место и увидели, что ребенок привязан к столбу. Сейчас он и другие дети находятся под защитой государства. В аппарате уполномоченного возбуждено производство по данному факту, выясняем все обстоятельства, изучаем семью", — рассказал Крупин.

Он не стал комментировать, как именно сама семья пояснила свой поступок в отношении мальчика.