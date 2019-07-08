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РИА Новости

Избирком зарегистрировал Беглова кандидатом на пост губернатора Петербурга

Вчера, 10:57
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала врио губернатора города Александра Беглова в качестве кандидата на пост губернатора Петербурга, сообщил РИА Новости представитель городского избиркома.
"Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение зарегистрировать Беглова кандидатом на должность губернатора Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства.
Избирательная комиссия Санкт-Петербурга завершила прием документов от желающих зарегистрироваться в качестве кандидатов для участия в выборах губернатора города 1 июля. Документы, необходимые для регистрации, сдали одиннадцать человек
Как следует из законодательства, документы для регистрации необходимо было сдать в горизбирком до 18.00 1 июля. После проверки документов в течение десяти дней будут приняты решения о регистрации кандидата либо отказе.
Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования - 8 сентября 2019 года.
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