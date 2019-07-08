Избирком зарегистрировал Беглова кандидатом на пост губернатора Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала врио губернатора города Александра Беглова в качестве кандидата на пост губернатора Петербурга, сообщил РИА Новости представитель городского избиркома.

"Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение зарегистрировать Беглова кандидатом на должность губернатора Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства.

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга завершила прием документов от желающих зарегистрироваться в качестве кандидатов для участия в выборах губернатора города 1 июля. Документы, необходимые для регистрации, сдали одиннадцать человек

Как следует из законодательства, документы для регистрации необходимо было сдать в горизбирком до 18.00 1 июля. После проверки документов в течение десяти дней будут приняты решения о регистрации кандидата либо отказе.