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РИА Новости

В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 440 человек

10:35
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число госпитализированных в лечебные учреждения после наводнения в Иркутской области увеличилось до 442 человек, среди помещенных в больницы свыше 100 детей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По последним данным, 23 человека погибли при паводке. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
Ранее в МЧС сообщали о 410 госпитализированных.
"Всего за помощью к врачам обратились 3212 человек, из них 442 человека, в том числе 104 ребенка, госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что 2,77 тысячи пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно.
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