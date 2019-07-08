В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 440 человек

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число госпитализированных в лечебные учреждения после наводнения в Иркутской области увеличилось до 442 человек, среди помещенных в больницы свыше 100 детей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По последним данным, 23 человека погибли при паводке. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
Ранее в МЧС сообщали о 410 госпитализированных.
"Всего за помощью к врачам обратились 3212 человек, из них 442 человека, в том числе 104 ребенка, госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что 2,77 тысячи пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно.