Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T10:27Z
https://ria.ru/20190708/1556300165.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155617/29/1556172978_0:177:3147:1947_1036x0_80_0_0_839a1ebee55a544d859a13bb8689f8b3.jpg
РИА Новости

Тимошенко назвала реакцию Порошенко на телемост с Россией циничной

10:27
669
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко . Архивное фото
КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает недопустимым телемост между украинским и российским телеканалами, при этом она заявляет, что его "построил" экс-президент Петр Порошенко.
Как сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе ВГТРК, 12 июля в 18.00 мск между студиями канала "Россия 1" в Москве и NewsOne в Киеве состоится телемост. Ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. При этом украинский союз журналистов выразил возмущение проведением телемоста, СНБО Украины призвал не паниковать, а партия Порошенко увидела в телемосте попытку повлиять на выборы.
Ньюсрум телеканала Россия 1
09:52
Украинский телеканал объяснил решение провести телемост с Россией
"Проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны недопустимо" - написала Тимошенко на своей странице в Facebook. По ее мнению, диалог будет возможен, когда "не будут гибнуть люди" и "будет восстановлена граница под контролем Украины".
Тимошенко также назвала проведение телемоста "информационной атакой". Она считает, что на эту инициативу должны отреагировать президент Украины Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны, Служба безопасности и Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.
"Надо быстро и жестко реагировать на попытки информационно атаковать Украину. У нового президента Украины сверхсложная задача - обезвредить информационное оружие, которое запустил на территорию Украины и бережно вырастил предыдущий президент. Сейчас его заявления с истерическим осуждением телемоста выглядят цинично, учитывая, что он сам этот мост и построил", - добавила Тимошенко.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Заседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019
08:55
Политик: на Украине возмутились телемостом с Россией из страхаВ Раде недовольны планами провести телемост между Россией и Украиной. Глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко объяснил в эфире радио Sputnik, в чем причина недовольства.
2201100
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
Рекомендуем
Ньюсрум телеканала Россия 1
Украинский телеканал объяснил решение провести телемост с Россией
РИА
Новости
Эгилс Левитс
Новому президенту Латвии пришлось дважды повторить клятву на инаугурации
В СЖР назвали ругань грузинского телеведущего эскападой ущербного человека
Агитационный плакат партии Петра Порошенко Европейская солидарность на одной из улиц в Киеве
В партии Порошенко назвали телемост между Киевом и Москвой провокацией
Лента
новостей
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
В Хмельницком Порошенко встретили криками "Позор!"
Евгений Примаков
В ГД призвали заморозить отношения с Грузией после скандала на "Рустави 2"
Гелатский монастырь 12 века в Кутаиси
Российские туристы отменили более 130 броней в Кутаиси
Союз журналистов Украины возмутился идеей провести телемост с Россией
Студия телеканала Рустави 2
"Рустави 2" восстановил вещание после оскорблений в адрес Путина в эфире
Пассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево
СМИ: выплаты грузчикам в Шереметьево повысили в пять раз
Сергей Калашников
В СФ призвали не драматизировать ситуацию с руганью грузинского журналиста
В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет
В Раде возмутились планами провести телемост между Россией и Украиной
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева назвала поступок грузинского телеведущего мерзостью и пошлостью
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:43После скандала с ведущим "Рустави-2" стали покидать сотрудники
10:41Вылет самолета из Челябинска задерживается более чем на 12 часов
10:39Росгидромет предложил сократить число загрязнителей, подлежащих мониторингу
10:39Под Красноярском подросток погиб от удара током от трансформаторной будки
10:37Талибы освободили 40 афганских военных на севере страны
10:35Ростех направит миллиард рублей пострадавшей от паводка Иркутской области
10:35В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 440 человек
10:33Краснодарские пляжи проверят на безопасность туристических перевозок
10:29На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
10:29Новому президенту Латвии пришлось дважды повторить клятву на инаугурации
10:27Тимошенко назвала реакцию Порошенко на телемост с Россией циничной
10:26В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7
10:22Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 23 человек
10:20Пострадавшая от паводка в Приангарье семья едва не осталась без матпомощи
10:20В СЖР назвали ругань грузинского телеведущего эскападой ущербного человека
10:19СК попросил продлить Майклу Калви срок домашнего ареста
10:19В партии Порошенко назвали телемост между Киевом и Москвой провокацией
10:13В ДНР при обстреле повредили школу и сельскую администрацию
10:12В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет
10:06Жители 14 населенных пунктов на юге ДНР остались без света после обстрела
Лента новостейМолния