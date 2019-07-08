Тимошенко назвала реакцию Порошенко на телемост с Россией циничной

КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает недопустимым телемост между украинским и российским телеканалами, при этом она заявляет, что его "построил" экс-президент Петр Порошенко.

Как сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе ВГТРК, 12 июля в 18.00 мск между студиями канала "Россия 1" в Москве и NewsOne в Киеве состоится телемост. Ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. При этом украинский союз журналистов выразил возмущение проведением телемоста, СНБО Украины призвал не паниковать, а партия Порошенко увидела в телемосте попытку повлиять на выборы.

"Проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны недопустимо" - написала Тимошенко на своей странице в Facebook. По ее мнению, диалог будет возможен, когда "не будут гибнуть люди" и "будет восстановлена граница под контролем Украины".

Тимошенко также назвала проведение телемоста "информационной атакой". Она считает, что на эту инициативу должны отреагировать президент Украины Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны, Служба безопасности и Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

"Надо быстро и жестко реагировать на попытки информационно атаковать Украину. У нового президента Украины сверхсложная задача - обезвредить информационное оружие, которое запустил на территорию Украины и бережно вырастил предыдущий президент. Сейчас его заявления с истерическим осуждением телемоста выглядят цинично, учитывая, что он сам этот мост и построил", - добавила Тимошенко.