Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений

НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Нынешний паводок в Иркутской области побил исторические максимумы как по уровню выпавших осадков, так и по уровням вышедших из берегов рек, сообщили журналистам представители Иркутского гидрометцентра.

По последним данным, при паводке в регионе погибли 22 человека. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Замначальника гидрометцентра Юлия Янькова рассказала, что виной всему стал циклон, сформировавшийся в начале третьей декады июня над югом Урала и Западной Сибири, который, пройдя районы Красноярского края, в середине декады сместился в Иркутскую область, где стал малоподвижным. Он и принес небывалое количество осадков.

"На большей части западных, центральных и южных районов области с 25 по 29 июня прошли продолжительные сильные дожди. Максимальное количество осадков выпало как раз на территориях Нижнеудинского и Тулунского районов. Там за 2,5 дня количество осадков составило от 1,5 до четырех месячных норм", - рассказала синоптик.

Янькова пояснила, что обычно самый дождливый месяц лета в Иркутской области - июль, но в июне июльские нормы оказались превышены в два раза. "Исторический максимум для населенного пункта Икей Тулунского района по осадкам был зафиксирован в этом году за 25-27 июня. За эти дни выпало 218 мм осадков - это 370% от месячной нормы. Если посмотреть предыдущие исторические максимумы, а период наблюдения у Икея с 1936 года, то примерно подобное было в июне 1940 года, но тогда 150 мм выпало за месяц. В июне месячная норма для Икея 50 мм. Для июля исторический максимум был 228 мм, и тоже это выпадало за месяц в 1961 году. За такой короткий промежуток времени мы впервые имеем такое количество осадков", - констатировала специалист.

По ее словам, все исторические максимумы превысили осадки этих трех дней в населенном пункте Аршан Тулунского района. Там выпало 250 мм. Предыдущий месячный рекорд был в 1963 году – тогда выпал 171 мм, но за целый месяц. "В целом весь июнь на большей части территории Иркутской области оказался дождливым. На большей части территории западных, центральных районов, местами в южных, месячное количество осадков превысило норму в два-три раза", - добавила она.