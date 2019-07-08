Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T10:06Z
https://ria.ru/20190708/1556299303.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155613/85/1556138544_0:205:2980:1881_1036x0_80_0_0_65c9aedaa0329c52ff41c338430364cc.jpg
РИА Новости

Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений

10:06
458
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкУнесенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
Унесенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Нынешний паводок в Иркутской области побил исторические максимумы как по уровню выпавших осадков, так и по уровням вышедших из берегов рек, сообщили журналистам представители Иркутского гидрометцентра.
По последним данным, при паводке в регионе погибли 22 человека. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
Разрушенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
3 июля, 08:00
"Ад кромешный!" Кого винят в небывалом наводнении, накрывшем Сибирь
Замначальника гидрометцентра Юлия Янькова рассказала, что виной всему стал циклон, сформировавшийся в начале третьей декады июня над югом Урала и Западной Сибири, который, пройдя районы Красноярского края, в середине декады сместился в Иркутскую область, где стал малоподвижным. Он и принес небывалое количество осадков.
"На большей части западных, центральных и южных районов области с 25 по 29 июня прошли продолжительные сильные дожди. Максимальное количество осадков выпало как раз на территориях Нижнеудинского и Тулунского районов. Там за 2,5 дня количество осадков составило от 1,5 до четырех месячных норм", - рассказала синоптик.
Паводок в Иркутской области
08:47
В Иркутскую область придет холодный фронт с дождями
Янькова пояснила, что обычно самый дождливый месяц лета в Иркутской области - июль, но в июне июльские нормы оказались превышены в два раза. "Исторический максимум для населенного пункта Икей Тулунского района по осадкам был зафиксирован в этом году за 25-27 июня. За эти дни выпало 218 мм осадков - это 370% от месячной нормы. Если посмотреть предыдущие исторические максимумы, а период наблюдения у Икея с 1936 года, то примерно подобное было в июне 1940 года, но тогда 150 мм выпало за месяц. В июне месячная норма для Икея 50 мм. Для июля исторический максимум был 228 мм, и тоже это выпадало за месяц в 1961 году. За такой короткий промежуток времени мы впервые имеем такое количество осадков", - констатировала специалист.
По ее словам, все исторические максимумы превысили осадки этих трех дней в населенном пункте Аршан Тулунского района. Там выпало 250 мм. Предыдущий месячный рекорд был в 1963 году – тогда выпал 171 мм, но за целый месяц. "В целом весь июнь на большей части территории Иркутской области оказался дождливым. На большей части территории западных, центральных районов, местами в южных, месячное количество осадков превысило норму в два-три раза", - добавила она.
Вице-премьер РФ Виталий Мутко во время поездки в Иркутскую область
6 июля, 10:15
Мутко назвал сумму, нужную на устранение последствий паводка в Приангарье
Начальник отдела гидрологических прогнозов гидрометцентра Наталья Якимова сообщила, что наводнение на реках Ия, Уда, Бирюса, Ока классифицируется как катастрофическое, уровень воды повышался на 365-913 сантиметров над критическими отметками. Были превышены исторические максимумы у города Тулун на 254 см, у города Нижнеудинск на 22 см. Превышение максимальных уровней над критическими отметками также наблюдалось в бассейнах рек Бирюса и Ока.
000100
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиИркутская областьОбщество
Рекомендуем
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 23 человек
РИА
Новости
В ДНР при обстреле повредили школу и сельскую администрацию
Паводок в Иркутской области
В Иркутскую область придет холодный фронт с дождями
Жители 14 населенных пунктов на юге ДНР остались без света после обстрела
Лента
новостей
В Иркутской области горит более 75 тысяч гектаров леса
В Крыму в результате ДТП с газовозом погиб человек
Пассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево
СМИ: выплаты грузчикам в Шереметьево повысили в пять раз
Гелатский монастырь 12 века в Кутаиси
Российские туристы отменили более 130 броней в Кутаиси
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 440 человек
Агитационный плакат партии Петра Порошенко Европейская солидарность на одной из улиц в Киеве
В партии Порошенко назвали телемост между Киевом и Москвой провокацией
Вылет самолета из Челябинска задерживается более чем на 12 часов
Аэропорт в Мумбаи работает с перебоями из-за сильных ливней
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
СССР без пакта с Германией имел бы призрачные шансы в войне, считает Иванов
В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет
Краснодарские пляжи проверят на безопасность туристических перевозок
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:43После скандала с ведущим "Рустави 2" стали покидать сотрудники
10:41Вылет самолета из Челябинска задерживается более чем на 12 часов
10:39Росгидромет предложил сократить число загрязнителей, подлежащих мониторингу
10:39Под Красноярском подросток погиб от удара током от трансформаторной будки
10:37Талибы освободили 40 афганских военных на севере страны
10:35Ростех направит миллиард рублей пострадавшей от паводка Иркутской области
10:35В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 440 человек
10:33Краснодарские пляжи проверят на безопасность туристических перевозок
10:29На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
10:29Новому президенту Латвии пришлось дважды повторить клятву на инаугурации
10:27Тимошенко назвала реакцию Порошенко на телемост с Россией циничной
10:26В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7
10:22Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 23 человек
10:20Пострадавшая от паводка в Приангарье семья едва не осталась без матпомощи
10:20В СЖР назвали ругань грузинского телеведущего эскападой ущербного человека
10:19СК решил оставить Калви под домашним арестом
10:19В партии Порошенко назвали телемост между Киевом и Москвой провокацией
10:13В ДНР при обстреле повредили школу и сельскую администрацию
10:12В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет
10:06Жители 14 населенных пунктов на юге ДНР остались без света после обстрела
Лента новостейМолния