Союз журналистов Украины возмутился идеей провести телемост с Россией

КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Национальный совет журналистов Украины возмущен проведением телемоста между российским и украинским телеканалами, сообщил в понедельник глава союза Сергей Томиленко.
Как сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе ВГТРК, 12 июля в 18.00 мск между студиями канала "Россия 1" в Москве и "NewsOne" в Киеве состоится телемост. Ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской.
"Национальный союз журналистов Украины осуждает возможное проведение телемоста украинским телеканалом NewsOne и государственным российским телеканалом "Россия 24", - написал Томиленко на своей странице в Facebook.
По его словам, Союз журналистов Украины готов защищать широкие права украинских журналистов и украинских СМИ, но считает возмутительным прямое сотрудничество с российским телеканалом.
"Призываем коллектив телеканала NewsOne соблюдать действующее законодательство и нормы медиарегулирования, которые запрещают трансляцию в украинском эфире российских телеканалов", - добавил Томиленко.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.