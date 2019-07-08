Союз журналистов Украины возмутился идеей провести телемост с Россией

КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Национальный совет журналистов Украины возмущен проведением телемоста между российским и украинским телеканалами, сообщил в понедельник глава союза Сергей Томиленко.

Как сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе ВГТРК, 12 июля в 18.00 мск между студиями канала "Россия 1" в Москве и "NewsOne" в Киеве состоится телемост. Ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской.

"Национальный союз журналистов Украины осуждает возможное проведение телемоста украинским телеканалом NewsOne и государственным российским телеканалом "Россия 24", - написал Томиленко на своей странице в Facebook

По его словам, Союз журналистов Украины готов защищать широкие права украинских журналистов и украинских СМИ, но считает возмутительным прямое сотрудничество с российским телеканалом.

"Призываем коллектив телеканала NewsOne соблюдать действующее законодательство и нормы медиарегулирования, которые запрещают трансляцию в украинском эфире российских телеканалов", - добавил Томиленко.