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РИА Новости

В СФ призвали не драматизировать ситуацию с руганью грузинского журналиста

09:27
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Калашников
Сергей Калашников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сергей Калашников. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Реагировать на ситуацию с руганью грузинского журналиста в адрес президента РФ Владимира Путина не надо, это был хулиганский поступок, который показал лишь некультурность ведущего, заявил РИА Новости член комиссии Совета Федерации по информационной политике Сергей Калашников.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление телеведущего осудили президент и премьер Грузии. Позднее несколько сотен человек собрались у здания телекомпании с требованием уволить Габунию.
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"Не надо нашему государству реагировать на этот хулиганский поступок журналиста, обсуждать возможность каких-то мер в его отношении. Реагировать - это значит опускаться на его уровень", - заявил Калашников.
Сенатор подчеркнул, что подобные высказывания ведущий допустил в своей авторской программе не на российском, а на грузинском телевидении.
"Мы несколько болезненно реагируем на то, что кто-то на нас косо посмотрел или что кто-то матерится. Это лишь показывает отсутствие культуры этих лиц, не более того. Но Луна от этого на Землю не упала", - убеждён он.
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