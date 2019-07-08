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РИА Новости

В Хмельницком Порошенко встретили криками "Позор!"

09:22
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 8 июл РИА Новости. Жители Хмельницкого встретили бывшего президента Украины Петра Порошенко криками "Позор!". Видео опубликовал в Facebook депутат Верховной рады Александр Онищенко.
На кадрах видно, как улыбающийся Петр Порошенко идет по улице и пожимает руки горожанам. Однако толпа начинает кричать: "Ганьба!" ("позор") и "Иди отсюда!".
Экс-президент приезжал в город в рамках предвыборного тура "Европейской солидарности". По данным на начало июля, партия удерживает лидерство в парламентском антирейтинге — за нее не готовы голосовать более 44% избирателей.
В мае новый президент страны Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Они пройдут по смешанной системе — половину депутатского корпуса (225 человек) изберут по партийным спискам, половину — в мажоритарных округах.
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Ситуация на УкраинеАлександр ОнищенкоПетр ПорошенкоВ мире
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