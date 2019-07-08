В Хмельницком Порошенко встретили криками "Позор!"

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Жители Хмельницкого встретили бывшего президента Украины Петра Порошенко криками "Позор!". Видео опубликовал в Жители Хмельницкого встретили бывшего президента Украины Петра Порошенко криками "Позор!". Видео опубликовал в Facebook депутат Верховной рады Александр Онищенко.

На кадрах видно, как улыбающийся Петр Порошенко идет по улице и пожимает руки горожанам. Однако толпа начинает кричать: "Ганьба!" ("позор") и "Иди отсюда!".

Экс-президент приезжал в город в рамках предвыборного тура "Европейской солидарности". По данным на начало июля, партия удерживает лидерство в парламентском антирейтинге — за нее не готовы голосовать более 44% избирателей.