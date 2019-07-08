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РИА Новости

"Рустави 2" восстановил вещание после оскорблений в адрес Путина в эфире

08:44
37917
© AFP 2019 / Vano ShlamovСтудия телеканала "Рустави 2"
Студия телеканала Рустави 2
© AFP 2019 / Vano Shlamov
Студия телеканала "Рустави 2". Архивное фото
МОСКВА, 8 июл РИА Новости. Грузинский телеканал "Рустави 2", не работавший с ночи понедельника из-за скандала вокруг высказываний журналиста Георгия Габунии, возобновил вещание в 07:30 (06:30 мск).
Накануне вечером Габуния начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина. Это вызвало недовольство зрителей — сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить ведущего и гендиректора Нику Гварамию.
Позже в компании принесли официальные извинения за нецензурную лексику в эфире.
Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, а также огромное количество пользователей соцсетей, которые опасаются, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.
Евгений Примаков
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Диалог Москвы и Тбилиси

Двадцатого июня в Тбилиси начались антиправительственные и антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Тогда в противостоянии радикалов и спецназа пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне беспорядков президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом и заявила, что Москва заинтересована в общественном расколе страны.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что глава государства не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
После заявлений Зурабишвили Путин подписал указ о прекращении с 8 июля пассажирского авиасообщения с Грузией. Согласно статистике, в прошлом году россияне составили пятую часть туристов в этой стране.
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Скандал вокруг "Рустави 2"ГрузияВ мире
Популярные комментарии
Трудно было ожидать адекватного поведения со стороны грузин. ЕЩЁ РАЗ обращаюсь ко всем гражданам России, независимо от их отношения к Путину: в лице нашего Президента оскорбили РОССИЮ и нас всех! Отказывайтесь от гражданства России,если продолжаете оставлять свои деньги как туристы в грузии, пить их вина, покупать их продукты, нанимать их на работу в России и поддерживать политику грузии в отношении России. Если у вас нет самоуважения, у НАС оно есть!
8 июля, 08:49
kkar-olga
215421129
Провокация удалась. Наверное хорошо заплатили Георгию Габунии, если он решился в прямом эфире опозорить Грузию, оплевать и растоптать её международный имидж . Что больше в этом человеке - гнили или глупости?
8 июля, 09:13
yyuriy.l.07
10840208
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