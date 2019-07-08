"Рустави 2" восстановил вещание после оскорблений в адрес Путина в эфире

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Грузинский телеканал "Рустави 2", не работавший с ночи понедельника из-за скандала вокруг высказываний журналиста Георгия Габунии, возобновил вещание в 07:30 (06:30 мск).

Накануне вечером Габуния начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина. Это вызвало недовольство зрителей — сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить ведущего и гендиректора Нику Гварамию.

Позже в компании принесли официальные извинения за нецензурную лексику в эфире.

Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, а также огромное количество пользователей соцсетей , которые опасаются, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.

Диалог Москвы и Тбилиси

Двадцатого июня в Тбилиси начались антиправительственные и антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Тогда в противостоянии радикалов и спецназа пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

На фоне беспорядков президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом и заявила, что Москва заинтересована в общественном расколе страны.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что глава государства не вошла в курс дела или искажает ситуацию.