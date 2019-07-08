Хлеб, которым отравились заключенные в Таджикистане, мог быть заплесневелым

ДУШАНБЕ, 8 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Хлеб, из-за которого погибли 14 заключенных в Таджикистане, мог быть заражен токсичным плесневым грибком, сообщил РИА Новости источник в Генеральной прокуратуре страны.

Ранее сообщалось, что 16 заключенных отравились хлебом во время этапирования из одной колонии в другую. Спасти удалось только двух человек.

По данным источника РИА Новости в Генеральной прокуратуре, хлеб был заражен токсичным плесневым грибком из-за несоблюдения режима хранения хлеба при жаркой погоде.

"Плесень на хлебе может вызвать сильную интоксикацию организма, тошноту, рвоту и диарею, именно все эти признаки и были у заключенных, скончавшихся после употребления хлеба", - сказал собеседник агентства.