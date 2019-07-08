Алкоэнергетики могут вернуться в российские магазины, пишут СМИ

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) может потребовать от Москвы разрешить продажу алкоэнергетиков, сообщает газета " Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) может потребовать от Москвы разрешить продажу алкоэнергетиков, сообщает газета " Известия " со ссылкой на проект решения.

Дата заседания, на котором будет решаться этот вопрос, пока не известна.

С 1 января 2018 года в России прекратили выпуск и торговлю алкогольными тонизирующими напитками. Их производство разрешено только для экспорта.

Это решение, в частности, было связано со случаем массового отравления спиртосодержащей жидкостью "Боярышник" в 2016 году, повлекшим смерть 76 человек. Кроме того, важным фактором в пользу запрета эксперты называли привыкание к алкоголю, которое вызывают алкогольные тонизирующие напитки.

Как пишут "Известия", алкоэнергетики соответствуют техническим регламентам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности алкогольной продукции", поэтому, по мнению коллегии ЕЭК, торговля ими должна осуществляться без дополнительных ограничений и Москва не имела права вводить запрет в одностороннем порядке.

Исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков, в свою очередь, назвал запрет на продажу энергетических алкогольных напитков в России правомерным.