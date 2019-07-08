Алкоэнергетики могут вернуться в российские магазины, пишут СМИ

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) может потребовать от Москвы разрешить продажу алкоэнергетиков, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект решения.
Дата заседания, на котором будет решаться этот вопрос, пока не известна.
С 1 января 2018 года в России прекратили выпуск и торговлю алкогольными тонизирующими напитками. Их производство разрешено только для экспорта.
Это решение, в частности, было связано со случаем массового отравления спиртосодержащей жидкостью "Боярышник" в 2016 году, повлекшим смерть 76 человек. Кроме того, важным фактором в пользу запрета эксперты называли привыкание к алкоголю, которое вызывают алкогольные тонизирующие напитки.
Как пишут "Известия", алкоэнергетики соответствуют техническим регламентам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности алкогольной продукции", поэтому, по мнению коллегии ЕЭК, торговля ими должна осуществляться без дополнительных ограничений и Москва не имела права вводить запрет в одностороннем порядке.
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Исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков, в свою очередь, назвал запрет на продажу энергетических алкогольных напитков в России правомерным.
Так, согласно статье 29 договора о ЕАЭС, члены союза могут вводить ограничения в сфере торговли с целью охраны жизни и здоровья человека. Как подчеркнул Зыков, употребление алкоголя в сочетании с кофеином, гуараном, таурином приводит к отравлениям и другим негативным последствиям.