Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T06:56Z
https://ria.ru/20190708/1556295189.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/105319/69/1053196933_0:415:3380:2316_1036x0_80_0_0_bcab21ee928358c8c52046312b552101.jpg
РИА Новости

Алкоэнергетики могут вернуться в российские магазины, пишут СМИ

06:56
20829
© AP Photo / Elaine ThompsonСлабоалкогольные энергетические напитки на полке магазина
Слабоалкогольные энергетические напитки на полке магазина
© AP Photo / Elaine Thompson
МОСКВА, 8 июл РИА Новости. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) может потребовать от Москвы разрешить продажу алкоэнергетиков, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект решения.
Дата заседания, на котором будет решаться этот вопрос, пока не известна.
Изготовление лекарств в Тамбовской детской клинической больнице
14 мая, 11:45
В России предложили запретить использование пищевого спирта в лекарствах
С 1 января 2018 года в России прекратили выпуск и торговлю алкогольными тонизирующими напитками. Их производство разрешено только для экспорта.
Это решение, в частности, было связано со случаем массового отравления спиртосодержащей жидкостью "Боярышник" в 2016 году, повлекшим смерть 76 человек. Кроме того, важным фактором в пользу запрета эксперты называли привыкание к алкоголю, которое вызывают алкогольные тонизирующие напитки.
Как пишут "Известия", алкоэнергетики соответствуют техническим регламентам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности алкогольной продукции", поэтому, по мнению коллегии ЕЭК, торговля ими должна осуществляться без дополнительных ограничений и Москва не имела права вводить запрет в одностороннем порядке.
Слабоалкогольные энергетические напитки на полке магазина
15 января 2018, 17:00
Ученые выяснили, как энергетические напитки вредят здоровью подростков
Исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков, в свою очередь, назвал запрет на продажу энергетических алкогольных напитков в России правомерным.
Так, согласно статье 29 договора о ЕАЭС, члены союза могут вводить ограничения в сфере торговли с целью охраны жизни и здоровья человека. Как подчеркнул Зыков, употребление алкоголя в сочетании с кофеином, гуараном, таурином приводит к отравлениям и другим негативным последствиям.
651377149492
Обсудить 59
Евразийский экономический союзРоссияОбщество
Популярные комментарии
Россия вполне резонно создала препятствия для энергетиков, заботясь о подрастающем поколении. В таком вопросе ЕЭК нам не указ
8 июля, 07:08
Марина Бойко
14000003
Это натуральный яд для российского народа. Пускай сами жрут свою химию
8 июля, 07:06
Михаил Г
14000001
Рекомендуем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
РИА
Новости
"Рустави 2" остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
В Раде возмутились планами провести телемост между Россией и Украиной
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. 5 июля 2019
В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине
Лента
новостей
Студия телеканала Рустави 2
"Рустави 2" восстановил вещание после оскорблений в адрес Путина в эфире
Девушка-рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России ответили на резолюцию ОБСЕ против "Северного потока — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленского разозлило предательство Европы: "Нас никто не спрашивает!"
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Министр экономики ФРГ рассказал о важности "Северного потока — 2"
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 23 человек
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп ответил на критику со стороны британского посла
Вид на Анадырь. Архивное фото
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу
Заседание Правительственной комиссии под председательством вице-премьера Правительства РФ Виталия Мутко. 6 июля 2019
Мутко потребовал отстранить от работы мэра района в Иркутской области
В Таджикистане четырнадцать заключенных насмерть отравились хлебом
Названо самое холодное место в Подмосковье
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:49Заказы "Рособоронэкспорта" на военно-морскую технику превысили $5 млрд
10:49Более 43 тысяч человек сделали прививки после паводка в Иркутской области
10:48Украинский телеканал NewsOne могут лишить лицензии за телемост с Россией
10:48Мэр Тбилиси назвал поступок Габунии спланированной провокацией
10:43После скандала с ведущим "Рустави 2" стали покидать сотрудники
10:41Вылет самолета из Челябинска задерживается более чем на 12 часов
10:39Росгидромет предложил сократить число загрязнителей, подлежащих мониторингу
10:39Под Красноярском подросток погиб от удара током от трансформаторной будки
10:37Талибы освободили 40 афганских военных на севере страны
10:35Ростех направит миллиард рублей пострадавшей от паводка Иркутской области
10:35В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 440 человек
10:33Краснодарские пляжи проверят на безопасность туристических перевозок
10:29На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
10:29Новому президенту Латвии пришлось дважды повторить клятву на инаугурации
10:27Тимошенко назвала реакцию Порошенко на телемост с Россией циничной
10:26В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7
10:22Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 23 человек
10:20Пострадавшая от паводка в Приангарье семья едва не осталась без матпомощи
10:20В СЖР назвали ругань грузинского телеведущего эскападой ущербного человека
10:19СК решил оставить Калви под домашним арестом
Лента новостейМолния