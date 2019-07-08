В Таджикистане четырнадцать заключенных насмерть отравились хлебом

ДУШАНБЕ, 8 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. На юге Таджикистана 14 заключенных насмерть отравились хлебом, который им раздали во время этапирования в колонию, сообщили РИА Новости в Главном управлении по исполнению уголовных наказаний (ГУИУН) министерства юстиции.

Как сообщили в ведомстве, 120 осужденных мужчин и восемь женщин на трех машинах перевозили из городов Худжанд и Истаравшан в Душанбе и Нурек на юге страны для дальнейшего отбывания наказания. Согласно установленным нормативам, по пути следования караван шесть раз останавливался по необходимости.

"В местечке Майхура Варзобского района, вблизи Душанбе, уже вечером, один из заключённых раздал три буханки хлеба 16 заключённым. Через полчаса после его употребления у 16 заключённых, которые находились в кузове автомашины, началась тошнота, головокружение и рвота. Через полчаса, когда автомашина въехала в исправительное учреждение, все 16 человек, употреблявших это хлеб, потеряли сознание", - сказали в ГУИУН.

Медикам удалось спасти жизнь только двум заключённым.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело, создана специальная следственная группа. Назначена судмедэкспертиза, расследование находится под контролем генерального прокурора Юсуфа Рахмона.