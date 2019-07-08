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РИА Новости

В Приморье обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3

06:12
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© РИА Новости / Иван ШагинДальний бомбардировщик ДБ-3
Дальний бомбардировщик ДБ-3
© РИА Новости / Иван Шагин
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 Морской авиации Тихоокеанского флота обнаружен в Приморье, сообщает поисковое объединение "АвиаПоиск" в своем Instagram.
Бомбардировщик нашли во время поисковой разведки в Партизанском районе Приморского края.
"Установлено место падения советского бомбардировщика ДБ-3 из состава 50-го смешанного бомбардировочного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота. 27 ноября 1941 года из-за резкого ухудшения метеоусловий на авиационном полигоне самолет, пилотируемый старшим лейтенантом Ясыревым Николаем Константиновичем, не вернулся на свой аэродром", - сообщает поисковое объединение.
Место падения самолета находится в тайге, в 30 километрах юго-восточнее села Виноградовка, над которым последний раз и видели машину. Поисковики уточняют, что, судя по характеру удара, самолет упал вертикально.
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"Вероятнее всего, причинами могли стать обледенение самолета или почти полная выработка топлива из-за потери ориентировки во время снегопада. На месте были обнаружены фрагменты парашютных систем, пуговица от морской формы, пряжки ремней и фрагмент двигателя М-87 с заводским номером. Именно по нему удалось идентифицировать бомбардировщик", - уточняют поисковики.
Человеческих останков во время предварительной полевой разведки не обнаружено. Как предполагают поисковики, либо их на месте падения позднее захоронили охотники, либо тела членов экипажа отбросило от эпицентра удара. Для поиска местонахождения останков в ближайшее время к месту катастрофы будет организована большая экспедиция.
В составе экипажа кроме летчика Ясырева были штурман старший лейтенант Зорин Сергей Иванович, стрелок-радист Шашков и стрелок Усенко.
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ДБ-3Приморский крайОбщество
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