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РИА Новости

В Раде возмутились планами провести телемост между Россией и Украиной

05:48
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КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины призывают созвать Совет национальной безопасности и обороны в связи с планами провести телемост между Россией и Украиной.
Телеканал "Россия 1" анонсировал проведение 12 июля телемоста "Нам надо поговорить" с украинским телеканалом NewsOne.
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"Предложение к (секретарю СНБО) Александру Данилюку по отдельному заседании СНБО по ползучей оккупации украинского медиапространства Кремлем, это угроза национальной безопасности", - написала депутат Рады Анна Гопко на странице в Facebook в воскресенье.
Также с призывом созвать заседание выступил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"(Президент Украины) Владимир Зеленский, сделайте, наконец, то, что не сделал партнер (Виктора) Медведчука (бывший президент Украины Петр) Порошенко - соберите СНБО и очистите информационное пространство от влияния Кремля. Кум (Владимира) Путина не может и не будет влиять на информационную политику Украины. Если этого не сделает Зеленский - сделают украинцы", - написал Ляшко на странице в Facebook.

Проведение телемоста вызвало волну возмущений в соцсетях, от журналистов и общественных деятелей.
Премьер-министр Владимир Гройсман призвал NewsOne отказаться от проведения телемоста.
"Обращаюсь к журналистам и руководителям канала. Вспомните, с кем у нас война на Востоке, кто убивает наших ребят на Донбассе, разрушает украинские города и аннексировал Крым. Вспомните - и откажитесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу", - написал Гройсман на странице в Facebook.
Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что на проведение телемоста должны отреагировать Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Служба безопасности, министерство информации, правительство и офис Зеленского.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине в феврале. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки между сторонами конфликта.
На фоне ситуации в Донбассе ухудшились отношения Москвы и Киева. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Она не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Ситуация на УкраинеОлег ЛяшкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Не знаю, кого как, а меня лично тошнит уже от слова украина. Какой канал на ТВ не включи - украина, украина и ...украина. А Россия, так я понимаю, наших ТВшников уже не интересует? Или стремятся таким образом людей успокоить, дескать, у нас все плохо, но есть и у кого еще хуже? На этом далеко не уедешь...
8 июля, 06:25
ssania.sam-aleck
86311141
Это же ужас. Телемост с Российским телеканалом. Как они испугались, что народ Украины узнает правду.
8 июля, 06:06
aalek.Lisack2015
11671005
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