В Раде возмутились планами провести телемост между Россией и Украиной

КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины призывают созвать Совет национальной безопасности и обороны в связи с планами провести телемост между Россией и Украиной.

Телеканал "Россия 1" анонсировал проведение 12 июля телемоста "Нам надо поговорить" с украинским телеканалом NewsOne.

"Предложение к (секретарю СНБО) Александру Данилюку по отдельному заседании СНБО по ползучей оккупации украинского медиапространства Кремлем, это угроза национальной безопасности", - написала депутат Рады Анна Гопко на странице в Facebook в воскресенье.

Также с призывом созвать заседание выступил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"(Президент Украины) Владимир Зеленский, сделайте, наконец, то, что не сделал партнер (Виктора) Медведчука (бывший президент Украины Петр) Порошенко - соберите СНБО и очистите информационное пространство от влияния Кремля. Кум (Владимира) Путина не может и не будет влиять на информационную политику Украины. Если этого не сделает Зеленский - сделают украинцы", - написал Ляшко на странице в Facebook.

Проведение телемоста вызвало волну возмущений в соцсетях, от журналистов и общественных деятелей.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал NewsOne отказаться от проведения телемоста.

"Обращаюсь к журналистам и руководителям канала. Вспомните, с кем у нас война на Востоке, кто убивает наших ребят на Донбассе, разрушает украинские города и аннексировал Крым. Вспомните - и откажитесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу", - написал Гройсман на странице в Facebook.

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что на проведение телемоста должны отреагировать Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Служба безопасности, министерство информации, правительство и офис Зеленского.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине в феврале. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки между сторонами конфликта.

На фоне ситуации в Донбассе ухудшились отношения Москвы и Киева. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Она не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.