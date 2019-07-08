В Китае пока не подтвердили визит Си Цзиньпина на 75-летие Победы

ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Китай готов вместе с Россией и со всем миром отпраздновать в следующем году 75-ю годовщину Победы во Второй мировой войне, сообщили РИА Новости в МИД КНР, при этом пока не уточнив, приедет ли председатель КНР Си Цзиньпин на торжественные мероприятия в Россию.

"В следующем году будет 75-я годовщина Победы во Второй мировой войне. Китай и Советский Союз принесли тяжкую жертву во Второй мировой войне и внесли огромный вклад в Победу. Россия и Китай готовы отпраздновать 75-ю годовщину Победы со всем международным сообществом, вместе помня историю, ценя мир и создавая будущее", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны в ответ на вопрос, приедет ли китайский лидер на торжественные мероприятия в Россию.