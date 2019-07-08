Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T04:18Z
https://ria.ru/20190708/1556294767.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155538/12/1555381290_0:189:3304:2048_1036x0_80_0_0_c9eb5b379e4de72a8704593dbfd2a5af.jpg
РИА Новости

В Китае пока не подтвердили визит Си Цзиньпина на 75-летие Победы

04:18
1068
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Китай готов вместе с Россией и со всем миром отпраздновать в следующем году 75-ю годовщину Победы во Второй мировой войне, сообщили РИА Новости в МИД КНР, при этом пока не уточнив, приедет ли председатель КНР Си Цзиньпин на торжественные мероприятия в Россию.
"В следующем году будет 75-я годовщина Победы во Второй мировой войне. Китай и Советский Союз принесли тяжкую жертву во Второй мировой войне и внесли огромный вклад в Победу. Россия и Китай готовы отпраздновать 75-ю годовщину Победы со всем международным сообществом, вместе помня историю, ценя мир и создавая будущее", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны в ответ на вопрос, приедет ли китайский лидер на торжественные мероприятия в Россию.
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
28 июня, 21:16
Песков рассказал о реакции Трампа на приглашение посетить парад Победы
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 75-летию Победы, которое будет отмечаться в следующем году, готовится масштабная программа торжеств, важно сохранить историческую правду об этом величайшем событии. Он также выразил надежду, что в программе торжеств примут участие высокие представители многих государств. При этом помощник российского лидера Юрий Ушаков на прошлой неделе сообщил, что помимо лидеров США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, Путин передал приглашения на 75-летие Победы канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и председателю КНР Си Цзиньпину.
1130004
Обсудить 1
День ПобедыСи ЦзиньпинМИД КНРКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Атомный ледокол Ямал в Карском море. Архивное фото
Китайский эксперт оценил заявления Киева об освоении Арктики
РИА
Новости
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
В Раде возмутились планами провести телемост между Россией и Украиной
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Министр экономики ФРГ рассказал о важности "Северного потока — 2"
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп ответил на критику со стороны британского посла
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. 5 июля 2019
В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на презентации автомобилей Aurus. Архивное фото
Aurus может конкурировать с BMW 7 серии, заявил глава Минпромторга
МИД Норвегии подтвердил встречу по Венесуэле на Барбадосе
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
В МИД Грузии прокомментировали ругань телеведущего в адрес Путина
Нино Бурджанадзе
Бурджанадзе призвала к расследованию после брани ведущего в адрес Путина
В Сомали исламисты казнили не менее десяти человек, сообщают СМИ
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер Грузии назвал ругань телеведущего в адрес Путина провокацией
Вид на пролив Босфор
Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре
Информационное табло с расписанием авиарейсов в аэропорту Домодедово. Архивное фото
Туроператоры рассказали, как изменится стоимость поездки в Грузию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:52В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:51Российские туристы массово отменяют брони в грузинских гостиницах
10:49Заказы "Рособоронэкспорта" на военно-морскую технику превысили $5 млрд
10:49Более 43 тысяч человек сделали прививки после паводка в Иркутской области
10:48Украинский телеканал NewsOne могут лишить лицензии за телемост с Россией
10:48Мэр Тбилиси назвал поступок Габунии спланированной провокацией
10:43После скандала с ведущим "Рустави 2" стали покидать сотрудники
10:41Вылет самолета из Челябинска задерживается более чем на 12 часов
10:39Росгидромет предложил сократить число загрязнителей, подлежащих мониторингу
10:39Под Красноярском подросток погиб от удара током от трансформаторной будки
10:37Талибы освободили 40 афганских военных на севере страны
10:35Ростех направит миллиард рублей пострадавшей от паводка Иркутской области
10:35В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 440 человек
10:33Краснодарские пляжи проверят на безопасность туристических перевозок
10:29На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
10:29Новому президенту Латвии пришлось дважды повторить клятву на инаугурации
10:27Тимошенко назвала реакцию Порошенко на телемост с Россией циничной
10:26В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7
10:22Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 23 человек
10:20Пострадавшая от паводка в Приангарье семья едва не осталась без матпомощи
Лента новостейМолния