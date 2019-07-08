Туроператоры рассказали, как изменится стоимость поездки в Грузию

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские туристы не смогут приобретать авиабилеты на прямые рейсы в Грузию с 8 июля. Как изменится стоимость поездки на родину хачапури, и какие альтернативные направления смогут заменить грузинский пляжный и экскурсионный отдых, рассказали РИА Новости туроператоры и сервисы бронирования авиабилетов.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России также прекращены. После указа президента Ростуризм рекомендовал туроператорам России приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации обстановки в стране.

По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в стране был из России. Грузия привлекала путешественников в первую очередь своей комфортной ценой. И тем, кто привык добираться туда по воздуху, теперь придется искать альтернативные маршруты, ведь минимальная стоимость авиаперелета из России в Грузию с пересадкой после 8 июля вырастет минимум на треть по сравнению с регулярными рейсами, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Туту".

По данным Aviasales, сегодня улететь из Москвы в Тбилиси можно через Минск за почти 13 тысяч рублей (это займет 5,5 часа), через Баку - за 18,78 тысячи рублей (7,5 часа), через Стамбул - за 19 тысяч (почти 10 часов). Тот, кто не готов лететь с пересадками из-за дороговизны или длительности перелета, может отправиться в Грузию из Сочи на пароме или же использовать автотранспорт из Пятигорска или Владикавказа, напомнили в Ozon.travel.

Грузия не является массовым направлением для туроператоров. По данным Ростуризма на 26 июня, там находилось 930 российских туристов, которые приехали с экскурсионными турами или по путевкам. По заверениям ведомства, они должны вернуться на родину до 8 июля. По данным АТОР, больше всех бронирований в Грузию было у Tez Tour – более 3 тысяч заявок до конца года. PR-директор туроператора Светлана Баранова рассказала РИА Новости, что все обратные рейсы уже выполнены.

В "Интуристе" также заверили, что все путешественники вернутся домой: "Возвращаются 7 июля. Те, кто выезжал позже (самостоятельно - ред.), мы им предложили альтернативный вариант, как добраться. Возместили средства тем, у кого дата выезда была после 8 июля, кого-то перебукировали на другие направления".