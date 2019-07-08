Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T02:30Z
https://ria.ru/20190708/1556294252.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155583/33/1555833383_0:299:2866:1911_1036x0_80_0_0_69f0d6b7e11d8555c250c2828c0094ea.jpg
РИА Новости
Туризм

Туроператоры рассказали, как изменится стоимость поездки в Грузию

02:30
2875
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнформационное табло с расписанием авиарейсов в аэропорту Домодедово. Архивное фото
Информационное табло с расписанием авиарейсов в аэропорту Домодедово. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские туристы не смогут приобретать авиабилеты на прямые рейсы в Грузию с 8 июля. Как изменится стоимость поездки на родину хачапури, и какие альтернативные направления смогут заменить грузинский пляжный и экскурсионный отдых, рассказали РИА Новости туроператоры и сервисы бронирования авиабилетов.
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России также прекращены. После указа президента Ростуризм рекомендовал туроператорам России приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации обстановки в стране.
Самолеты на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово
6 июля, 21:25
Россия ответила на критику США, касающуюся запретов рейсов в Грузию
По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в стране был из России. Грузия привлекала путешественников в первую очередь своей комфортной ценой. И тем, кто привык добираться туда по воздуху, теперь придется искать альтернативные маршруты, ведь минимальная стоимость авиаперелета из России в Грузию с пересадкой после 8 июля вырастет минимум на треть по сравнению с регулярными рейсами, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Туту".
По данным Aviasales, сегодня улететь из Москвы в Тбилиси можно через Минск за почти 13 тысяч рублей (это займет 5,5 часа), через Баку - за 18,78 тысячи рублей (7,5 часа), через Стамбул - за 19 тысяч (почти 10 часов). Тот, кто не готов лететь с пересадками из-за дороговизны или длительности перелета, может отправиться в Грузию из Сочи на пароме или же использовать автотранспорт из Пятигорска или Владикавказа, напомнили в Ozon.travel.
Международный аэропорт Сочи в Адлере
28 июня, 19:46
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Грузия не является массовым направлением для туроператоров. По данным Ростуризма на 26 июня, там находилось 930 российских туристов, которые приехали с экскурсионными турами или по путевкам. По заверениям ведомства, они должны вернуться на родину до 8 июля. По данным АТОР, больше всех бронирований в Грузию было у Tez Tour – более 3 тысяч заявок до конца года. PR-директор туроператора Светлана Баранова рассказала РИА Новости, что все обратные рейсы уже выполнены.
В "Интуристе" также заверили, что все путешественники вернутся домой: "Возвращаются 7 июля. Те, кто выезжал позже (самостоятельно - ред.), мы им предложили альтернативный вариант, как добраться. Возместили средства тем, у кого дата выезда была после 8 июля, кого-то перебукировали на другие направления".
Как рассказали туроператоры, вместо Грузии россияне приобретают путевки в Крым, Краснодарский край и Абхазию. Из зарубежных направлений лидируют Болгария, Греция, Кипр. Пляжный Батуми заменили Турцией, а винные грузинские регионы - Италией. В "Интуристе" и Tez Tour заверили, что компании не понесли серьезных финансовых издержек в связи с прекращением авиасообщения. "Разумеется, имеются билеты, реализовать которые из-за отсутствия обратных рейсов нет возможности, но их количество не превышает нескольких десятков", - сказала Баранова из Tez Tour.
Площадь у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
22 июня, 00:13
В Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
3332325
Обсудить 1
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. 5 июля 2019
В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине
Атомный ледокол Ямал в Карском море. Архивное фото
Китайский эксперт оценил заявления Киева об освоении Арктики
Девушка-рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России ответили на резолюцию ОБСЕ против "Северного потока — 2"
Лента
новостей
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
В МИД Грузии прокомментировали ругань телеведущего в адрес Путина
"Рустави 2" остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Названо самое холодное место в Подмосковье
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп ответил на критику со стороны британского посла
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Канделаки прокомментировала брань грузинского ведущего в адрес Путина
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
В Совфеде заявили, что у России и Грузии есть будущее
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Министр экономики ФРГ рассказал о важности "Северного потока — 2"
В Хабаровске начальника управления дорог арестовали по подозрению во взятке
В Раде возмутились планами провести телемост между Россией и Украиной
Заседание Правительственной комиссии под председательством вице-премьера Правительства РФ Виталия Мутко. 6 июля 2019
Мутко потребовал отстранить от работы мэра района в Иркутской области
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53В Приморье пенсионер МВД спас тонущего в реке мальчика
10:52В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:51Российские туристы массово отменяют брони в грузинских гостиницах
10:49Заказы "Рособоронэкспорта" на военно-морскую технику превысили $5 млрд
10:49Более 43 тысяч человек сделали прививки после паводка в Иркутской области
10:48Украинский телеканал NewsOne могут лишить лицензии за телемост с Россией
10:48Мэр Тбилиси назвал поступок Габунии спланированной провокацией
10:43После скандала с ведущим "Рустави 2" стали покидать сотрудники
10:41Вылет самолета из Челябинска задерживается более чем на 12 часов
10:39Росгидромет предложил сократить число загрязнителей, подлежащих мониторингу
10:39Под Красноярском подросток погиб от удара током от трансформаторной будки
10:37Талибы освободили 40 афганских военных на севере страны
10:35Ростех направит миллиард рублей пострадавшей от паводка Иркутской области
10:35В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 440 человек
10:33Краснодарские пляжи проверят на безопасность туристических перевозок
10:29На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
10:29Новому президенту Латвии пришлось дважды повторить клятву на инаугурации
10:27Тимошенко назвала реакцию Порошенко на телемост с Россией циничной
10:26В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7
10:22Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 23 человек
Лента новостейМолния