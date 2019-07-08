В Совфеде заявили, что у России и Грузии есть будущее

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя ситуацию с руганью грузинского ведущего Георгия Габунии в адрес президента РФ, заявил, что у России и Грузии есть будущее.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на оппозиционном грузинском телеканале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление телеведущего осудили президент и премьер Грузии. Позднее несколько сотен человек собрались у здания телекомпании с требованием уволить Габунию.
"У России и Грузии есть будущее. Мы, два народа, любим друг друга, и это главное. Мы справимся", - написал Косачев в Facebook.
Он также подчеркнул, что глубоко переживает в связи с неожиданным выхлопом экстремизма в отношениях с Грузией. "Люблю эту страну и люблю этот народ", - добавил Косачев.