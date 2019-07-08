"Рустави 2" остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире

ТБИЛИСИ, 8 июл — РИА Новости. Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание. Это произошло после того, как сотни жителей Тбилиси выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии — в воскресенье вечером он начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Ночью горожане закидали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками, потребовав уволить ведущего и отправить в отставку гендиректора Нику Гварамия.
Ранее, комментируя инцидент, гендиректор заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего.
Компания распространила официальное заявление, в котором принесла извинения за нецензурную лексику журналиста.
Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, а также огромное количество пользователей соцсетей, которые опасаются, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.
Диалог Москвы и Тбилиси
Двадцатого июня в Тбилиси начались антиправительственные и антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
В противостоянии радикалов и спецназа пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне беспорядков президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом и заявила, что Москва заинтересована в общественном расколе страны.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что Зурабишвили не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
После заявлений коллеги Путин подписал указ о прекращении с 8 июля пассажирского авиасообщения с Грузией. Согласно статистике, в прошлом году россияне составили пятую часть туристов в этой стране.