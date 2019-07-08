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РИА Новости

"Рустави 2" остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире

01:35
162255
ТБИЛИСИ, 8 июл — РИА Новости. Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание. Это произошло после того, как сотни жителей Тбилиси выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии — в воскресенье вечером он начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Ночью горожане закидали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками, потребовав уволить ведущего и отправить в отставку гендиректора Нику Гварамия.
Ранее, комментируя инцидент, гендиректор заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего.
Компания распространила официальное заявление, в котором принесла извинения за нецензурную лексику журналиста.
Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, а также огромное количество пользователей соцсетей, которые опасаются, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.
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Диалог Москвы и Тбилиси

Двадцатого июня в Тбилиси начались антиправительственные и антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
В противостоянии радикалов и спецназа пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне беспорядков президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом и заявила, что Москва заинтересована в общественном расколе страны.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что Зурабишвили не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
После заявлений коллеги Путин подписал указ о прекращении с 8 июля пассажирского авиасообщения с Грузией. Согласно статистике, в прошлом году россияне составили пятую часть туристов в этой стране.
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Скандал вокруг "Рустави 2"Рустави 2Владимир ПутинРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Зажим свободы слова? Прелесть какая!
8 июля, 01:43
VPVassya Pupkind
1202122038
Да не говори, есть тут у нас тоже "журналист" "правдаруб" В его блоге надо его называть исключительно на Вы. А то бан. Я уже не говорю про мат. Вся прелесть "борцов" за свободу слова)))
8 июля, 03:16
Семенов Алексей
1361221016
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