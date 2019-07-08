ПА ОБСЕ приняла резолюцию против "Северного потока-2"

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Проект документа внесли представители Литвы.

В резолюции говорится, что строительство газопроводов следует расценивать как потенциальный инструмент политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов стран. Эту формулировку внесли в документ парламентарии из США.

По мнению конгрессмена Ли Зелдина, Москва стремится усилить зависимость Европы от своих энергоресурсов. Он добавил, что от этого могут пострадать американские партнеры в Центральной и Восточной Европе. Кроме того, по его словам, заложниками энергопоставок могут стать демократические институты.

Представители Турции с мнением конгрессмена не согласились, заявив, что у стран должно быть право свободно выбирать, присоединяться или нет к "Турецкому потоку".

Также делегаты из США внесли еще две поправки в текст документа. Во-первых, американцы обратились к странам-членам ОБСЕ с предложением создать инфраструктуру, которая бы присоединила государства к глобальному рынку природного газа. Вторая поправка призвала страны оказывать "взаимную поддержку в сдерживании и пресечении попыток" "использовать поставки энергоресурсов в качестве средства экономического принуждения".

Реакция российских парламентариев

Российские парламентарии прокомментировали принятие резолюции.

Член Совета Федерации Константин Косачев указал на состав ОБСЕ и Парламентской ассамблеи. В этой организации состоят 57 стран, 29 из которых являются членами НАТО.

"Мы видим, как раз за разом в ПА ОБСЕ за принятие голосует большинство, но решения отражают только позицию Запада", — цитирует Косачева RT. По его словам, эта позиция "направлена на то, чтобы максимально сдержать, изолировать и дискредитировать Россию, оттянув от нее потенциальных партнеров".

По мнению Косачева, подобными решениями евроатлантическое сообщество лишает деятельность ОБСЕ всякого смысла.

Сенатор отметил, что значимости в принятии подобной резолюции нет, она отражает точку зрения НАТО в отношении проектов сооружения газопроводов.

"Для нас это не сюрприз, Парламентская ассамблея дискредитирована, и в очередной раз упущена возможность найти какие-то решения, которые отвечали бы интересам всей Европы, а не отдельно взятой группы государств", — подчеркнул Косачев.

Коллега Косачева по СФ Алексей Пушков назвал документ попыткой оказать давление на Австрию, ФРГ и другие государства, которые заинтересованы в реализации СП-2. По словам сенатора, значение этого документа ничтожно.

"От Парламентской ассамблеи ОБСЕ проект не зависит", — отметил он в своем Twitter.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода от российского побережья до ФРГ по Балтийскому морю. Газопровод мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Последняя пока не дала разрешение на строительство.

В Европе СП-2 поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники реализации этого проекта заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа.

Против проекта выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, которая не желает терять доходы от транзита газа из России в Европу.

США препятствуют "Северному потоку — 2", так как планируют поставлять в Европу собственный сжиженный природный газ.

В Кремле подчеркивали, что проект носит исключительно экономический характер и реализуется в интересах стран — экспортеров и импортеров газа.