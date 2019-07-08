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РИА Новости

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против "Северного потока-2"

01:09
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Проект документа внесли представители Литвы.
В резолюции говорится, что строительство газопроводов следует расценивать как потенциальный инструмент политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов стран. Эту формулировку внесли в документ парламентарии из США.
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
28 июня, 21:23
Не хотите, не надо: Копенгаген "вывалился" из "Северного потока-2""Хитрый план" не сработал. Пока Дания сознательно тянула с выдачей разрешения на строительство трубопровода через свою территорию, компания Nord Stream 2 AG сама решила отказаться от услуг маленькой, но гордой страны.
По мнению конгрессмена Ли Зелдина, Москва стремится усилить зависимость Европы от своих энергоресурсов. Он добавил, что от этого могут пострадать американские партнеры в Центральной и Восточной Европе. Кроме того, по его словам, заложниками энергопоставок могут стать демократические институты.
Представители Турции с мнением конгрессмена не согласились, заявив, что у стран должно быть право свободно выбирать, присоединяться или нет к "Турецкому потоку".
Также делегаты из США внесли еще две поправки в текст документа. Во-первых, американцы обратились к странам-членам ОБСЕ с предложением создать инфраструктуру, которая бы присоединила государства к глобальному рынку природного газа. Вторая поправка призвала страны оказывать "взаимную поддержку в сдерживании и пресечении попыток" "использовать поставки энергоресурсов в качестве средства экономического принуждения".
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
28 июня, 12:45
"Ружье на стене". Эксперт о санкциях против строителей "Северного потока-2"Готовящийся в США законопроект позволит вводить санкции против иностранных участников строительства российских газопроводов. Эксперт в области энергетики Николай Хренков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что закон нужен больше для психологического давления.

Реакция российских парламентариев

Российские парламентарии прокомментировали принятие резолюции.
Член Совета Федерации Константин Косачев указал на состав ОБСЕ и Парламентской ассамблеи. В этой организации состоят 57 стран, 29 из которых являются членами НАТО.
"Мы видим, как раз за разом в ПА ОБСЕ за принятие голосует большинство, но решения отражают только позицию Запада", — цитирует Косачева RT. По его словам, эта позиция "направлена на то, чтобы максимально сдержать, изолировать и дискредитировать Россию, оттянув от нее потенциальных партнеров".
По мнению Косачева, подобными решениями евроатлантическое сообщество лишает деятельность ОБСЕ всякого смысла.
Сенатор отметил, что значимости в принятии подобной резолюции нет, она отражает точку зрения НАТО в отношении проектов сооружения газопроводов.
"Для нас это не сюрприз, Парламентская ассамблея дискредитирована, и в очередной раз упущена возможность найти какие-то решения, которые отвечали бы интересам всей Европы, а не отдельно взятой группы государств", — подчеркнул Косачев.
Коллега Косачева по СФ Алексей Пушков назвал документ попыткой оказать давление на Австрию, ФРГ и другие государства, которые заинтересованы в реализации СП-2. По словам сенатора, значение этого документа ничтожно.
"От Парламентской ассамблеи ОБСЕ проект не зависит", — отметил он в своем Twitter.
Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, Бельгия
Вчера, 05:41
Украинский эксперт оценил заявление Зеленского о "Северном потоке — 2"

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода от российского побережья до ФРГ по Балтийскому морю. Газопровод мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Последняя пока не дала разрешение на строительство.
В Европе СП-2 поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники реализации этого проекта заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
18 июня, 16:57
Зеленский тоже испугался "Северного потока-2". Но не сразуПрезидент Украины Владимир Зеленский выступил за сохранение транзита российского газа и увидел угрозу в "Северном потоке-2". Эксперт Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что новый украинский руководитель постепенно перенимает риторику предыдущего.
Против проекта выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, которая не желает терять доходы от транзита газа из России в Европу.
США препятствуют "Северному потоку — 2", так как планируют поставлять в Европу собственный сжиженный природный газ.
В Кремле подчеркивали, что проект носит исключительно экономический характер и реализуется в интересах стран — экспортеров и импортеров газа.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что СП-2 станет важнейшим вкладом в укрепление энергетической безопасности Европы, а также составит серьезную конкуренцию производителям из США и поставщикам газа.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
28 июня, 22:47
"Северный поток — 2"
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ОБСЕСовет Федерации РФАлексей ПушковКонстантин КосачевРоссияВ мире
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