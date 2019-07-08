Как они терпят друг друга? Самые крепкие семьи российского шоу-бизнеса

Валерия и Иосиф Пригожин.

Пара познакомилась в 2002 году, после того, как Валерия с тремя детьми сбежала от мужа Александра Шульгина. Ей пришлось рассказать всей стране о том, как жестоко обращался с ней и детьми бывший супруг.

Продюсер Иосиф Пригожин предложил певице работать вместе и заключить контракт. По его словам, он влюбился в Валерию с первого взгляда.

Иосиф заботился о певице и ее семье, но та поначалу опасалась заводить новые отношения.

Их свадьба состоялась в 2004 году, и это была первая красивая церемония для обоих.