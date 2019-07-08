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РИА Новости
Культура

Как они терпят друг друга? Самые крепкие семьи российского шоу-бизнеса

06:50
3038
В День семьи, любви и верности, который приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, рассказываем о самых крепких союзах в российском шоу-бизнесе. Это большая редкость, но они существуют. О том, через что пришлось пройти знаменитым семьям и как им удалось сохранить отношения, - в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Леонид Агутин и Анжелика Варум.

Кадры их свадьбы в Венеции в 2000-м году запомнили многие, они потом вошли в клип "Половина сердца". Леонид и Анжелика знали друг друга еще с начала 90-х, встречались на концертах, сняли вместе клип на песню Агутина "Королева", но отношения возникли только несколько лет спустя на съемках "Старых песен о главном". В 1999 году у пары родилась дочка Елизавета, сейчас она живет в США. В прессе нередко обсуждалась тема развода Агутина и Варум, супруги не скрывали, что в их отношениях бывали сложные моменты, но терпение Анжелики, ее умение прощать и, конечно, взаимная любовь позволили им сохранить брак.

Певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум выступают на гала-концерте, посвященном закрытию конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2015 в Сочи
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Леонид Агутин и Анжелика Варум.

Кадры их свадьбы в Венеции в 2000-м году запомнили многие, они потом вошли в клип "Половина сердца". Леонид и Анжелика знали друг друга еще с начала 90-х, встречались на концертах, сняли вместе клип на песню Агутина "Королева", но отношения возникли только несколько лет спустя на съемках "Старых песен о главном". В 1999 году у пары родилась дочка Елизавета, сейчас она живет в США. В прессе нередко обсуждалась тема развода Агутина и Варум, супруги не скрывали, что в их отношениях бывали сложные моменты, но терпение Анжелики, ее умение прощать и, конечно, взаимная любовь позволили им сохранить брак.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Валерия и Иосиф Пригожин.

Пара познакомилась в 2002 году, после того, как Валерия с тремя детьми сбежала от мужа Александра Шульгина. Ей пришлось рассказать всей стране о том, как жестоко обращался с ней и детьми бывший супруг.

Продюсер Иосиф Пригожин предложил певице работать вместе и заключить контракт. По его словам, он влюбился в Валерию с первого взгляда.

Иосиф заботился о певице и ее семье, но та поначалу опасалась заводить новые отношения.

Их свадьба состоялась в 2004 году, и это была первая красивая церемония для обоих.

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин в Государственном Кремлевском Дворце
2 из 7

Валерия и Иосиф Пригожин.

Пара познакомилась в 2002 году, после того, как Валерия с тремя детьми сбежала от мужа Александра Шульгина. Ей пришлось рассказать всей стране о том, как жестоко обращался с ней и детьми бывший супруг.

Продюсер Иосиф Пригожин предложил певице работать вместе и заключить контракт. По его словам, он влюбился в Валерию с первого взгляда.

Иосиф заботился о певице и ее семье, но та поначалу опасалась заводить новые отношения.

Их свадьба состоялась в 2004 году, и это была первая красивая церемония для обоих.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певец Лев Лещенко с супругой Ириной.

Когда молодой, но уже узнаваемый в Советском Союзе певец встретился с будущей женой, та его не узнала. До их знакомства она несколько лет жила за границей и не понимала, что Лев Лещенко уже популярен в стране.

Пара вместе уже более 40 лет - с 1976 года (до этого Лев Лещенко был женат).

Ирина занимается дизайном и обустройством дома и часто сопровождает мужа на гастролях и светских мероприятиях.

Певец Лев Лещенко с супругой Ириной
3 из 7

Певец Лев Лещенко с супругой Ириной.

Когда молодой, но уже узнаваемый в Советском Союзе певец встретился с будущей женой, та его не узнала. До их знакомства она несколько лет жила за границей и не понимала, что Лев Лещенко уже популярен в стране.

Пара вместе уже более 40 лет - с 1976 года (до этого Лев Лещенко был женат).

Ирина занимается дизайном и обустройством дома и часто сопровождает мужа на гастролях и светских мероприятиях.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Олег Газманов с супругой Мариной.

Певец познакомился с будущей супругой на гастролях в Воронеже. Их отношения продолжились в Москве, Олег был женат, Марина тоже вскоре вышла замуж - за брата Сергея Мавроди Вячеслава.

Однако позже, когда Газманов развелся с первой женой, Марина вернулась к певцу - пара воссоединилась, для обоих это был второй и уже более крепкий брак. Сына Марины от Мавроди Олег считает своим (он же и забирал Марину из роддома в 1997 году). В 2003 году у Газмановых родилась дочка Марианна. У Олега есть также сын от предыдущего брака - Родион (тот, который пел про "Люси").

Певец и композитор Олег Газманов с супругой Мариной
4 из 7

Олег Газманов с супругой Мариной.

Певец познакомился с будущей супругой на гастролях в Воронеже. Их отношения продолжились в Москве, Олег был женат, Марина тоже вскоре вышла замуж - за брата Сергея Мавроди Вячеслава.

Однако позже, когда Газманов развелся с первой женой, Марина вернулась к певцу - пара воссоединилась, для обоих это был второй и уже более крепкий брак. Сына Марины от Мавроди Олег считает своим (он же и забирал Марину из роддома в 1997 году). В 2003 году у Газмановых родилась дочка Марианна. У Олега есть также сын от предыдущего брака - Родион (тот, который пел про "Люси").

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова.

Они встретились в 1991 году на съемках фильма "Прогулка по эшафоту", где играли влюбленных. Дмитрий до этого был женат, Ольга собиралась замуж за другого человека. Расположения актрисы Певцову пришлось добиваться. Вскоре Ольга и Дмитрий начали встречаться, а после трех лет отношений оформили официальный брак. Через несколько лет супруги обвенчались. В 2007 году у пары родился сын Елисей.

В эфире программы "Он и она" Дмитрий рассказывал: "У нее масса недостатков. Ну и что? У меня еще больше…"

Воскресник фестиваля искусств Черешневый лес в ЦПКиО им. Горького
5 из 7

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова.

Они встретились в 1991 году на съемках фильма "Прогулка по эшафоту", где играли влюбленных. Дмитрий до этого был женат, Ольга собиралась замуж за другого человека. Расположения актрисы Певцову пришлось добиваться. Вскоре Ольга и Дмитрий начали встречаться, а после трех лет отношений оформили официальный брак. Через несколько лет супруги обвенчались. В 2007 году у пары родился сын Елисей.

В эфире программы "Он и она" Дмитрий рассказывал: "У нее масса недостатков. Ну и что? У меня еще больше…"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Модельер Валентин Юдашкин с супругой Мариной.

Известному модельеру Валентину Юдашкину во многом помогает его супруга Марина - парикмахер-стилист, топ-менеджер Дома моды. В 1990 году у Юдашкиных родилась дочь. Галина в результате продолжила династию и работает вместе с отцом в его модном доме.

Модельер Валентин Юдашкин с супругой Мариной
6 из 7

Модельер Валентин Юдашкин с супругой Мариной.

Известному модельеру Валентину Юдашкину во многом помогает его супруга Марина - парикмахер-стилист, топ-менеджер Дома моды. В 1990 году у Юдашкиных родилась дочь. Галина в результате продолжила династию и работает вместе с отцом в его модном доме.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Алла Пугачева и Максим Галкин.

Они познакомились в 2001 году на фестивале "Славянский базар" (их представил друг другу экс-супруг Пугачевой Филипп Киркоров). Дружба переросла в близкие отношения, Алла Борисовна и Максим начали жить вместе, а несколько лет спустя, в 2011 году, сыграли свадьбу. В 2013 году у пары родились двойняшки - Елизавета и Гарри. Сейчас они - самые популярные дети в российском инстаграме, хотя на их поведении и характерах это никак не сказывается. Лиза и Гарик дружелюбны, обожают родителей и, видимо, редко капризничают.

Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин выступают на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
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Алла Пугачева и Максим Галкин.

Они познакомились в 2001 году на фестивале "Славянский базар" (их представил друг другу экс-супруг Пугачевой Филипп Киркоров). Дружба переросла в близкие отношения, Алла Борисовна и Максим начали жить вместе, а несколько лет спустя, в 2011 году, сыграли свадьбу. В 2013 году у пары родились двойняшки - Елизавета и Гарри. Сейчас они - самые популярные дети в российском инстаграме, хотя на их поведении и характерах это никак не сказывается. Лиза и Гарик дружелюбны, обожают родителей и, видимо, редко капризничают.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КультураВалерияИосиф ПригожинЛев ЛещенкоОльга ДроздоваМаксим ГалкинОлег ГазмановВалентин ЮдашкинЛеонид АгутинАнжелика Варум (Мария Варум)Алла ПугачеваДмитрий ПевцовСтиль жизниШоу-бизнесФото
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