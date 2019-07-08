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РИА Новости
Туризм

Турецкий Лазурный берег: что делать в Бодруме

08:00
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© Depositphotos / RVC5PogodЗамок Святого Петра в Бодруме, Турция
Замок Святого Петра в Бодруме, Турция
© Depositphotos / RVC5Pogod
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Бодрум — идеальный маршрут для тех, кто хочет отдохнуть в нетипичной Турции: без all inclusive, анимации и изнуряющей жары. Тут можно прогуляться по берегам небольших бухт, среди кипарисов и оливковых рощ, а вечером за двадцать минут добраться до центра и окунуться в тусовочную жизнь — с дискотеками, барами, ресторанами и шопингом. Как, приехав на море, почувствовать себя зрителем на гладиаторских боях, актером в античном театре или за полчаса оказаться в другой стране — Греции — в материале РИА Новости.

Бодрум — это не Анталья

"Домик в Бодруме — мечта большинства турок, это самое престижное место отдыха в стране, хотя почти все россияне, направляющиеся в Турцию, едут на курорты Антальи", — говорит Ариф, владелец турбюро, продающий экскурсии возле порта.
По статистике три четверти туристов из России летят именно в Анталью; в Мармарис, в Фетхие, Даламан — 17 процентов, а в Бодрум, Измир и Кушадасы — восемь.
© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Вид на город с холма, где расположены ветряные мельницы
Бодрум. Вид на город с холма, где расположены ветряные мельницы
© РИА Новости / Мария Селиванова
Бодрум. Вид на город с холма, где расположены ветряные мельницы
Бодрум больше напоминает европейские курорты, он может быть интересен туристам, предпочитающим нетипичный для Турции отдых, но не желающим тратить время и деньги на оформление виз.
© РИА Новости / Мария Селиванова Улица в центре Бодрума
Улица в центре Бодрума
© РИА Новости / Мария Селиванова
Улица в центре Бодрума
Кроме того, курорты расположены довольно компактно: от аэропорта до любого из них трансфер занимает не более получаса. Значит, на этот регион стоит обратить внимание тем, кто не готов к двухчасовой поездке от самолета до отеля.
© РИА Новости / Мария Селиванова

Бодрум. Торговая улица в центре закрыта тканью от солнечных лучей

Бодрум, торговая улица в центре закрыта тканью от солнечных лучей
1 из 8

Бодрум. Торговая улица в центре закрыта тканью от солнечных лучей

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаУлицы Бодрума
Улицы Бодрума
2 из 8
Улицы Бодрума
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Бодрум. Традиционный турецкий завтрак

Бодрум, отель Lujo Bodrum, традиционный турецкий завтрак
3 из 8

Бодрум. Традиционный турецкий завтрак

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова Сувенирная лавка в Бодруме
Сувенирная лавка в Бодруме
4 из 8
Сувенирная лавка в Бодруме
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Улочка в центре Бодрума

На улице в центре Бодрума
5 из 8

Улочка в центре Бодрума

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Вид на бухту Гюверджинлик
Бодрум. Вид на бухту Гюверджинлик
6 из 8
Бодрум. Вид на бухту Гюверджинлик
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова Туристы на торговой улице в центре Бодрума
Туристы на торговой улице в центре Бодрума
7 из 8
Туристы на торговой улице в центре Бодрума
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаОрехи продают на развес прямо на улице Бодрума
Орехи продают на развес прямо на улице Бодрума
8 из 8
Орехи продают на развес прямо на улице Бодрума
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 8

Бодрум. Торговая улица в центре закрыта тканью от солнечных лучей

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 8
Улицы Бодрума
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 8

Бодрум. Традиционный турецкий завтрак

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 8
Сувенирная лавка в Бодруме
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 8

Улочка в центре Бодрума

© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 8
Бодрум. Вид на бухту Гюверджинлик
© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 8
Туристы на торговой улице в центре Бодрума
© РИА Новости / Мария Селиванова
8 из 8
Орехи продают на развес прямо на улице Бодрума
© РИА Новости / Мария Селиванова
Правда, Бодрум — более дорогой курорт, популярный у обеспеченной публики. Нередко там отдыхают селебрити и турецкие спортсмены. С российскими туристами местные жители познакомились в 1990-е годы, причем тогда — с теми, у кого есть яхта.
В этой части страны отелей меньше, чем в Анталье, и они более сегментированы: либо бюджетные, либо премиум-класса.
© Flickr / Duru...Прогулочные яхты в Бодруме
Прогулочные яхты в Бодруме
© Flickr / Duru...
Прогулочные яхты в Бодруме
В самом городе большинство отелей недорогие, их часто выбирают молодежь и активные путешественники. Плюс такого размещения — доступность городской инфраструктуры, баров, дискотек, магазинов и сувенирных лавок.
© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Специи в сувенирной лавке
Бодрум. Специи в сувенирной лавке
© РИА Новости / Мария Селиванова
Бодрум. Специи в сувенирной лавке
В разбросанных по побережью полуострова бухтах — более дорогие гостиницы для ценителей роскоши, сервиса и природных красот. А еще, в отличие от Антальи, анимация здесь не так многообразна и интенсивна.
© РИА Новости / Мария СеливановаВид с побережья Бодрума на греческий остров Кос
Вид с побережья Бодрума на греческий остров Кос
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вид с побережья Бодрума на греческий остров Кос
Побережье Бодрума живописнее анталийского — местность гористая, пальм меньше, зато больше сосен, кипарисов и оливковых рощ. Вырубка запрещена законом.
Земля дорогая, при этом из-за сейсмической активности запрещено строить дома выше двух этажей. Поэтому на побережье не встретишь многоэтажных гостиниц. Почти все здания белого цвета или других природных оттенков (желтоватые, серые).
© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
Бодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
© РИА Новости / Мария Селиванова
Бодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
Поскольку большинство туристов — из Германии, Великобритании и стран Бенилюкса, в отелях нечасто встретишь русскоговорящий персонал, а на улицах практически нет вывесок и объявлений на русском языке.
© РИА Новости / Мария СеливановаМясо по-турецки, тушеное в собственном жире с овощами
Мясо по-турецки - тушеное в собственном жире с овощами
© РИА Новости / Мария Селиванова
Мясо по-турецки, тушеное в собственном жире с овощами
Купальный сезон на Эгейском побережье Турции длится с мая по октябрь, на месяц меньше, чем на анталийском. Здесь нет изнуряющей жары, воздух более сухой, чем в Анталье. Температура воды на один-два градуса ниже.
© РИА Новости / Мария СеливановаВид на бухту Гюверджинлик и бассейны одного из отелей
Вид на бухту Гюверджинлик и бассейны отеля Lujo Bodrum
1 из 4
Вид на бухту Гюверджинлик и бассейны одного из отелей
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаОдин из пляжей отеля Lujo Bodrum
Один из пляжей отеля Lujo Bodrum
2 из 4
Один из пляжей отеля Lujo Bodrum
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Эгейское море. Туристка на пляже
Бодрум. Туристы на пляже
3 из 4
Бодрум. Эгейское море. Туристка на пляже
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова Номера отеля Lujo Bodrum
Номера отеля Lujo Bodrum
4 из 4
Номера отеля Lujo Bodrum
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 4
Вид на бухту Гюверджинлик и бассейны одного из отелей
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 4
Один из пляжей отеля Lujo Bodrum
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 4
Бодрум. Эгейское море. Туристка на пляже
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 4
Номера отеля Lujo Bodrum
© РИА Новости / Мария Селиванова
"Бодрум, по сравнению с Антальей, менее известен, но его популярность стремительно растет. В текущем сезоне увеличилось количество рейсов, это позволяет сделать отдых там доступнее по цене, что для туристов, как правило, очень важно", — говорит Алена Хитрова, руководитель PR- отдела туроператора ANEX Tour.
Перелет из Москвы в Бодрум занимает менее четырех часов. Прямые рейсы есть у авиакомпаний AZUR air, "Победа", "Якутия", "Уральские авиалинии". Цена в оба конца — от 12 тысяч рублей (зависит от даты вылета).

Чем заняться после пляжа

Бодрум привлекает туристов не только чистым морем, но и атмосферой и массой развлечений. Это известный тусовочный курорт: дискотеки, бары и рестораны, кинотеатры, боулинг, детские площадки тут на любой вкус. Иногда Бодрум называют турецким Сен-Тропе. Олицетворение ночной жизни — клуб "Галикарнас", входящий в пятерку крупнейших в Европе. На его танцполе одновременно могут проводить время пять тысяч человек.
© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Ресторан рядом с портом
Бодрум. Ресторан рядом с портом
© РИА Новости / Мария Селиванова
Бодрум. Ресторан рядом с портом
Одна из достопримечательностей, доступных в любое время суток, причем абсолютно бесплатно, — ветряные мельницы, их восемь. Их построили в окрестностях города еще в XVIII веке. Сейчас они не функционируют, некоторые — без крыш, но селфи на фоне мельниц — часть обязательной программы отдыха на эгейском побережье, рассказала гид Лале Хаджибейулу.
© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Ветряные мельницы
Бодрум. Ветряные мельницы
© РИА Новости / Мария Селиванова
Бодрум. Ветряные мельницы
Мельницы стоят на холме, с которого открывается эффектный вид на город, бухты, марины — их в Бодруме три, — а также на замок Святого Петра.
Замок Святого Петра — крепость, возведенная в XV веке рыцарями-госпитальерами с Родоса. Как и мельницы, это визитная карточка города. Ранее на этом месте находилось одно из Семи чудес света — усыпальница карийского правителя Мавсола. Мавзолей был разрушен землетрясением в 1402 году, а мраморные обломки рыцари использовали при строительстве замка. В 1522 году крепость капитулировала перед султаном Сулейманом, часовню за крепостными стенами перестроили в мечеть. Сейчас тут музей подводной археологии, в коллекции — уникальные экспонаты с затонувших кораблей: амфоры, ювелирные изделия, посуда, предметы быта.
© Depositphotos / monticelloВид на Бодрум, Турция
Вид на Бодрум, Турция
© Depositphotos / monticello
Вид на Бодрум, Турция
Бодрум построен на руинах древнего города Галикарнас, и амфитеатр — напоминание об античности. Арену на десять тысяч зрителей построили в IV веке до нашей эры. Греки здесь ставили пьесы, а римляне устраивали гладиаторские бои. Амфитеатр действует и сейчас. "Летом тут почти каждый день проходят концерты, театральные представления и танцевальные вечера, — говорит Лале Хаджибейулу. — Для концертов сидения покрывают подушками с номерами мест".
© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Амфитеатр
Бодрум. Античный театр
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Бодрум. Амфитеатр
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Схема античного театра
Бодрум. Схема античного театра
2 из 2
Бодрум. Схема античного театра
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 2
Бодрум. Амфитеатр
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 2
Бодрум. Схема античного театра
© РИА Новости / Мария Селиванова
Защищавшие Геликарнас мощные каменные стены разрушили войска Александра Македонского. Остались лишь руины и две башни на западе — это ворота Миндоса IV века до нашей эры. Тоже популярная достопримечательность.
© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Ворота Миндоса
Бодрум. Ворота Миндоса
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Бодрум. Ворота Миндоса
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаТурция. Дерево граната у Ворот Миндоса в Бодруме
Турция. Дерево граната у Ворот Миндоса в Бодруме
2 из 3
Турция. Дерево граната у Ворот Миндоса в Бодруме
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. В мае плоды граната еще спеют
Бодрум. В мае плоды граната еще спеют
3 из 3
Бодрум. В мае плоды граната еще спеют
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3
Бодрум. Ворота Миндоса
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3
Турция. Дерево граната у Ворот Миндоса в Бодруме
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 3
Бодрум. В мае плоды граната еще спеют
© РИА Новости / Мария Селиванова
Греческий остров Кос — всего в семи километрах от Бодрума, и, если есть "шенген", можно отправиться туда с однодневной экскурсией. Сам остров виден с холма, где мельницы.
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