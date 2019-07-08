Турецкий Лазурный берег: что делать в Бодруме

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Бодрум — идеальный маршрут для тех, кто хочет отдохнуть в нетипичной Турции: без all inclusive, анимации и изнуряющей жары. Тут можно прогуляться по берегам небольших бухт, среди кипарисов и оливковых рощ, а вечером за двадцать минут добраться до центра и окунуться в тусовочную жизнь — с дискотеками, барами, ресторанами и шопингом. Как, приехав на море, почувствовать себя зрителем на гладиаторских боях, актером в античном театре или за полчаса оказаться в другой стране — Греции — в материале РИА Новости.

Бодрум — это не Анталья

"Домик в Бодруме — мечта большинства турок, это самое престижное место отдыха в стране, хотя почти все россияне, направляющиеся в Турцию, едут на курорты Антальи", — говорит Ариф, владелец турбюро, продающий экскурсии возле порта.

По статистике три четверти туристов из России летят именно в Анталью; в Мармарис, в Фетхие, Даламан — 17 процентов, а в Бодрум, Измир и Кушадасы — восемь.

© РИА Новости / Мария Селиванова Бодрум. Вид на город с холма, где расположены ветряные мельницы © РИА Новости / Мария Селиванова Бодрум. Вид на город с холма, где расположены ветряные мельницы

Бодрум больше напоминает европейские курорты, он может быть интересен туристам, предпочитающим нетипичный для Турции отдых, но не желающим тратить время и деньги на оформление виз.

Кроме того, курорты расположены довольно компактно: от аэропорта до любого из них трансфер занимает не более получаса. Значит, на этот регион стоит обратить внимание тем, кто не готов к двухчасовой поездке от самолета до отеля.

Правда, Бодрум — более дорогой курорт, популярный у обеспеченной публики. Нередко там отдыхают селебрити и турецкие спортсмены. С российскими туристами местные жители познакомились в 1990-е годы, причем тогда — с теми, у кого есть яхта.

В этой части страны отелей меньше, чем в Анталье, и они более сегментированы: либо бюджетные, либо премиум-класса.

В самом городе большинство отелей недорогие, их часто выбирают молодежь и активные путешественники. Плюс такого размещения — доступность городской инфраструктуры, баров, дискотек, магазинов и сувенирных лавок.

В разбросанных по побережью полуострова бухтах — более дорогие гостиницы для ценителей роскоши, сервиса и природных красот. А еще, в отличие от Антальи, анимация здесь не так многообразна и интенсивна.

© РИА Новости / Мария Селиванова Вид с побережья Бодрума на греческий остров Кос © РИА Новости / Мария Селиванова Вид с побережья Бодрума на греческий остров Кос

Побережье Бодрума живописнее анталийского — местность гористая, пальм меньше, зато больше сосен, кипарисов и оливковых рощ. Вырубка запрещена законом.

Земля дорогая, при этом из-за сейсмической активности запрещено строить дома выше двух этажей. Поэтому на побережье не встретишь многоэтажных гостиниц. Почти все здания белого цвета или других природных оттенков (желтоватые, серые).

Поскольку большинство туристов — из Германии, Великобритании и стран Бенилюкса, в отелях нечасто встретишь русскоговорящий персонал, а на улицах практически нет вывесок и объявлений на русском языке.

Купальный сезон на Эгейском побережье Турции длится с мая по октябрь, на месяц меньше, чем на анталийском. Здесь нет изнуряющей жары, воздух более сухой, чем в Анталье. Температура воды на один-два градуса ниже.

"Бодрум, по сравнению с Антальей, менее известен, но его популярность стремительно растет. В текущем сезоне увеличилось количество рейсов, это позволяет сделать отдых там доступнее по цене, что для туристов, как правило, очень важно", — говорит Алена Хитрова, руководитель PR- отдела туроператора ANEX Tour.

Перелет из Москвы в Бодрум занимает менее четырех часов. Прямые рейсы есть у авиакомпаний AZUR air, "Победа", "Якутия", "Уральские авиалинии". Цена в оба конца — от 12 тысяч рублей (зависит от даты вылета).

Чем заняться после пляжа

Бодрум привлекает туристов не только чистым морем, но и атмосферой и массой развлечений. Это известный тусовочный курорт: дискотеки, бары и рестораны, кинотеатры, боулинг, детские площадки тут на любой вкус. Иногда Бодрум называют турецким Сен-Тропе. Олицетворение ночной жизни — клуб "Галикарнас", входящий в пятерку крупнейших в Европе. На его танцполе одновременно могут проводить время пять тысяч человек.

Одна из достопримечательностей, доступных в любое время суток, причем абсолютно бесплатно, — ветряные мельницы, их восемь. Их построили в окрестностях города еще в XVIII веке. Сейчас они не функционируют, некоторые — без крыш, но селфи на фоне мельниц — часть обязательной программы отдыха на эгейском побережье, рассказала гид Лале Хаджибейулу.

Мельницы стоят на холме, с которого открывается эффектный вид на город, бухты, марины — их в Бодруме три, — а также на замок Святого Петра.

Замок Святого Петра — крепость, возведенная в XV веке рыцарями-госпитальерами с Родоса. Как и мельницы, это визитная карточка города. Ранее на этом месте находилось одно из Семи чудес света — усыпальница карийского правителя Мавсола. Мавзолей был разрушен землетрясением в 1402 году, а мраморные обломки рыцари использовали при строительстве замка. В 1522 году крепость капитулировала перед султаном Сулейманом, часовню за крепостными стенами перестроили в мечеть. Сейчас тут музей подводной археологии, в коллекции — уникальные экспонаты с затонувших кораблей: амфоры, ювелирные изделия, посуда, предметы быта.

Бодрум построен на руинах древнего города Галикарнас, и амфитеатр — напоминание об античности. Арену на десять тысяч зрителей построили в IV веке до нашей эры. Греки здесь ставили пьесы, а римляне устраивали гладиаторские бои. Амфитеатр действует и сейчас. "Летом тут почти каждый день проходят концерты, театральные представления и танцевальные вечера, — говорит Лале Хаджибейулу. — Для концертов сидения покрывают подушками с номерами мест".

Защищавшие Геликарнас мощные каменные стены разрушили войска Александра Македонского. Остались лишь руины и две башни на западе — это ворота Миндоса IV века до нашей эры. Тоже популярная достопримечательность.