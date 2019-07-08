Ученые рассказали, как повысить успеваемость детей в школе

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Дети, чьи родители читают им книги в самом раннем детстве, намного более успешно учатся в средней школе и достигают более значимых успехов в жизни, чем остальные их сверстники. Об этом пишут ученые в журнале . Дети, чьи родители читают им книги в самом раннем детстве, намного более успешно учатся в средней школе и достигают более значимых успехов в жизни, чем остальные их сверстники. Об этом пишут ученые в журнале School Effectiveness and School Improvement.

"Результаты наших наблюдений в очередной раз говорят о том, насколько важно знакомить детей с книгами не только для того, чтобы они быстрее научились читать и говорить. Мы показали, что раннее приобретение языковых навыков улучшает и математические способности ребенка", — рассказывает Симона Лерль (Simone Lehrl) из университета Бамберга (Германия).

В последние годы ученые активно пытаются понять, являются ли многие способности человека, в том числе музыкальные таланты, склонность к математике и науке, писательский талант и прочие отличительные черты наследуемыми с генетической точки зрения.

Психологи, генетики и нейрофизиологи провели десятки и сотни экспериментов, результаты которых оказались крайне разнородными, что заставило многих ученых заключить, что подобных "генетических" связей не существует. С другой стороны, недавнее сравнение математических способностей родителей и их детей показало, что способности скорее наследуются, чем нет, однако многое зависит от воспитания и образования.

Лерль и ее коллеги открыли яркий пример того, как родительская забота и жизненная обстановка влияют на успехи детей в долгосрочной перспективе, наблюдая за жизнью двух сотен юных жителей Германии на протяжении почти десяти лет.

Заручившись поддержкой их родителей, ученые провели серию тестов среди дошколят в возрасте от трех до пяти лет, оценивая то, насколько хорошо те умели говорить, а также справляться с различными простейшими логическими и математическими задачами, если они умели читать и писать. Помимо этого, ученые попросили их мам и пап рассказать о том, как они занимаются с детьми, в том числе и то, читают ли они им книги и на какую тему.

Когда всем детям исполнилось по 12-13 лет, ученые провели повторные тесты и подвели итоги эксперимента, сравнив накопившуюся статистику. Оказалось, что совместное чтение книг, вполне обыденная вещь, очень сильно влияло не только на то, как хорошо дети читали и писали, но и на любые типы их успеваемости в школе.

К примеру, дети, которым родители читали книги и часто пытались решить вместе с ними простейшие арифметические задачи, заметно лучше проявляли себя при изучении математики, чем их сверстники, причем эффект от этого раннего обучения сохранялся на протяжении всего эксперимента.

Что интересно, сила действия книг была примерно одинаковой вне зависимости от уровня достатка, социального положения, пола ребенка, типа семьи и других побочных факторов, способных исказить результаты наблюдений.