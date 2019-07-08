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РИА Новости

Ученые рассказали, как повысить успеваемость детей в школе

02:00
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© Fotolia / Sunny studioШкольница
Школьница
© Fotolia / Sunny studio
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Дети, чьи родители читают им книги в самом раннем детстве, намного более успешно учатся в средней школе и достигают более значимых успехов в жизни, чем остальные их сверстники. Об этом пишут ученые в журнале School Effectiveness and School Improvement.

"Результаты наших наблюдений в очередной раз говорят о том, насколько важно знакомить детей с книгами не только для того, чтобы они быстрее научились читать и говорить. Мы показали, что раннее приобретение языковых навыков улучшает и математические способности ребенка", — рассказывает Симона Лерль (Simone Lehrl) из университета Бамберга (Германия).

В последние годы ученые активно пытаются понять, являются ли многие способности человека, в том числе музыкальные таланты, склонность к математике и науке, писательский талант и прочие отличительные черты наследуемыми с генетической точки зрения.
Психологи, генетики и нейрофизиологи провели десятки и сотни экспериментов, результаты которых оказались крайне разнородными, что заставило многих ученых заключить, что подобных "генетических" связей не существует. С другой стороны, недавнее сравнение математических способностей родителей и их детей показало, что способности скорее наследуются, чем нет, однако многое зависит от воспитания и образования.
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Лерль и ее коллеги открыли яркий пример того, как родительская забота и жизненная обстановка влияют на успехи детей в долгосрочной перспективе, наблюдая за жизнью двух сотен юных жителей Германии на протяжении почти десяти лет.
Заручившись поддержкой их родителей, ученые провели серию тестов среди дошколят в возрасте от трех до пяти лет, оценивая то, насколько хорошо те умели говорить, а также справляться с различными простейшими логическими и математическими задачами, если они умели читать и писать. Помимо этого, ученые попросили их мам и пап рассказать о том, как они занимаются с детьми, в том числе и то, читают ли они им книги и на какую тему.
Когда всем детям исполнилось по 12-13 лет, ученые провели повторные тесты и подвели итоги эксперимента, сравнив накопившуюся статистику. Оказалось, что совместное чтение книг, вполне обыденная вещь, очень сильно влияло не только на то, как хорошо дети читали и писали, но и на любые типы их успеваемости в школе.
К примеру, дети, которым родители читали книги и часто пытались решить вместе с ними простейшие арифметические задачи, заметно лучше проявляли себя при изучении математики, чем их сверстники, причем эффект от этого раннего обучения сохранялся на протяжении всего эксперимента.
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Что интересно, сила действия книг была примерно одинаковой вне зависимости от уровня достатка, социального положения, пола ребенка, типа семьи и других побочных факторов, способных исказить результаты наблюдений.

"Социальные службы должны побуждать и родителей, и нянь активнее заниматься обучением детей, вместе читать с ними книги и вступать с ними в сложные дискуссии, обсуждая прочитанное, а также включать в эти беседы различные математические задачи. Все это поможет детям быстрее научиться читать и считать и заложит фундамент для их успеха в дальнейшей жизни", — заключает Лерль.

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