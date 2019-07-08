"Озабочен чудесами": кому молятся, чтобы сдать экзамен

МОСКВА, 8 июл — РИА новости, Артем Буденный. Отшумели выпускные вечера, впереди — вступительные экзамены. Кому и как молятся школьники, студенты и абитуриенты разных конфессий, какие с ними случаются чудеса и почему некоторые святые плохо учились — в материале РИА Новости.

На подножку уходящего поезда

"Я не могла поступить в институт, хотя мне было уже 25. В церковь до этого не ходила, — рассказывает Ирина, прихожанка одного из московских храмов. — Родители по совету знакомой монахини отправили меня к Матроне (святая блаженная Матрона Московская, чьи мощи хранятся в Покровском женском монастыре. — Прим. ред.). А после я случайно встретила друга, который сказал, что еще несколько дней открыт прием на вечернее отделение его вуза. Экзамены я сдала ровно на столько баллов, сколько требовалось, счастливо отучилась шесть лет и до сих пор благодарю за это Бога".

"Меня взяли по добору — это было совершенно неожиданно, — вспоминает Полина. — Сначала поступила в МГУ, а потом вскочила на подножку уходящего поезда: пошла на актерский. Накануне экзамена батюшка предложил нам остаться на ночную предпраздничную службу в скиту в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. О том, что прошла, узнала на праздник Петра и Павла — 12 июля".

"Был у моего папы такой период, когда он долго не мог трудоустроиться. Поехал к Матроне Московской. Спустя пару дней поступило предложение по его специальности. А на новой работе оказалось, что предыдущий арендатор помещения оставил весь свой товар, и папе сказали вывезти его на помойку. Как же он удивился, когда увидел на складе духовную литературу и церковную утварь. Он развез все по церквям. Тут особое провидение: и работу нашел, и святотатство не свершилось", — делится семейной историей Ксения, химик, выпускница Менделеевского.

Они оба плохо учились

"Мы периодически совершаем общую молитву для студентов и школьников", — говорит протоиерей Владимир Вигилянский, настоятель храма мученицы Татианы при Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.

"Молимся нескольким святым: мученице Татиане, трем святителям — учителям православной Церкви: Василию Великому, Григорию Богослову, Иоанну Златоусту. А еще — преподобному Сергию Радонежскому и праведному Иоанну Кронштадскому. Они оба плохо учились, но по молитве это преодолели", — отмечает священник.

"Всю сознательную жизнь, когда предстоит сдать экзамен или освоить новую информацию, я молюсь преподобному Сергию Радонежскому, покровителю учащихся, — признается Ксения. — В его житии упоминается, что он никак не мог освоить чтение. Однажды, будучи отроком, он встретил монаха, который попросил его прочитать молитву. Варфоломей (мирское имя святого. — Прим. ред.) начал читать, сам изумляясь, как у него складно получается. Эта история меня всегда подбадривает. Я ощущаю поддержку преподобного, когда учусь, а учусь я чему-то постоянно. Святые помогают нам, если обращаешься к ним с верой и ощущением, что они живы и слышат нас".

Преподобному Сергию молится и Анастасия — этим летом она поступает в Московскую духовную академию. "Я прошу ходатайства у ангела-хранителя, у своей покровительницы Анастасии и у преподобного Сергия Радонежского. Но в первую очередь — у Бога и Пресвятой Богородицы", — уточняет девушка.

Двадцатая сура

"В отличие от христианства, в исламе нет святых, которым молятся в определенных случаях. Молитва — только Богу, — объясняет Раис-хазрат Измайлов, имам мечети в Балашихе, проректор Московского исламского института по учебной работе. — Это у Всевышнего просят, чтобы он помог сдать экзамены благополучно. Я сам молился — и поступил в МГУ".

Есть несколько молитв, которые, по мнению имамов, подходят именно для учащихся, но каждый может обратиться к Богу своими словами.

"О, Господь мой, раскрой для меня мою грудь, облегчи мою миссию, развяжи узел на моем языке, чтобы они могли понять мою речь", — это священная книга, 20-я сура", — цитирует Ислам-хазрат Валитов, имам-хатыб Духовного управления мусульман Москвы и Центрального региона "Московский муфтият". "О, Господь мой, облегчи для меня это дело по щедрости своей, увеличь мои знания и даруй мне благое завершение этого дела", — приводит он еще одну молитву на заметку студентам.

Молятся все вместе

Общей молитвы за учащихся в мечетях не проводят, и массово перед экзаменом они сюда тоже не приходят, а вот молиться друг за друга могут. "За студента обычно молятся его родители, близкие. Но иногда и в мечеть обращаются, чтобы имам помолился", — добавляет Ислам-хазрат Валитов.

"В еврейской традиции ребенок учится с трех лет — и всю жизнь. Евреи — народ Книги, — подчеркивает Юрий Каннер, президент Российского еврейского конгресса. — Но я не видел, чтобы кто-то специально читал молитвы об учебе или перед сдачей экзаменов".

"Особого наплыва перед сессией нет. Есть прихожане: студенты, школьники. Бывает, родственники и друзья приводят своих подопечных, — добавляет Владимир Вигилянский. — В основном люди приходят чего-то попросить. Но не думаю, что они это серьезно осмысливают".

О чем попросишь — то и будет

По наблюдениям священников, храм посещают люди с разной "глубиной запроса". "Есть мистически озабоченные. Таких, мне кажется, больше среди менее образованных. Человек пишет с ошибками, но при этом ему нужно чудо, чтобы помолился — и грянул гром, разверзся потолок, девушка вернулась, появились деньги, не исключили из института", — рассказывает протоиерей Максим Первозванский, клирик московского храма Сорока мучеников Севастийских в Спасской слободе, главный редактор журнала "Наследник" и отец девятерых детей.

"Это, наверное, самые "трудные" люди, — считает Ксения. — Легче привести к вере атеиста, чем объяснить человеку, что поход в церковь — это не хорошая примета "на удачу", для пятерки или успешного замужества".

В таких случаях девушка старается описать простыми словами, что такое молитва, как она помогает и поддерживает, зачем соблюдают пост и ставят свечи в храме. "И продолжаю в глубине душе надеяться, что в человеке зажжется искра веры и начнется его самое увлекательное и спасительное путешествие — к Богу. Иногда так и происходит", — заключает она.

"Я не молилась перед экзаменом, всегда считала неправильным просить у Бога оценку: либо я выучу урок, либо нет", — отмечает прихожанка Лилия, у нее два высших образования.

"Но многие просят святых о здоровье и детях: женщины не могут зачать и сначала идут к Матроне, а потом к репродуктологу. Я молюсь о здоровье — своем и близких, об отношениях, об искоренении своих пороков, поиске пути в жизни и близости к Богу", — продолжает она.

"Мусульманин может молиться и дома, и на природе, и в мечети (что предпочтительнее)", — говорит Наурас, в недавнем прошлом — студент Московского государственного лингвистического университета. Он уверен, что после обязательной молитвы позволительно просить Бога о чем желаешь.

"Молиться нужно не только для того, чтобы просить о благах и успехах. В молитве ты обращаешься к Богу и чувствуешь, как вера возвышает", — добавляет он.

Скажи спасибо

Но не нужно забывать о Боге, когда жизнь наладилась, предупреждают священники и имамы. "Человеку стоит поминать Творца не только когда трудно, но и когда хорошо. Например, после поступления в вуз", — указывает Ислам-хазрат Валитов. Став студентами, вчерашние школьники с признательностью звонят духовному наставнику, присылают СМС, делятся успехами и, конечно, благодарят Алллаха — и в мечети.

"Мне кажется, достаточно поблагодарить Бога после каждой совершенной молитвы, какого-то события. И не только за это, а вообще за все", — считает Наурас.

"В иудаизме принято отмечать успешное завершение изучения чего-то важного: накрывают стол, делают благословение. Например, в благодарность Всевышнему за то, что хватило сил освоить этот отрывок текста (Торы. — Прим. ред.) — это значит, что ты его сдал", — объясняет Юрий Каннер.

А сам не плошай

Молитва помогает ставить нужные цели, продолжает он. "Сформулируй сам для себя, чего ты хочешь. Тогда появится стремление к этому и будет намного легче достичь результата", — уверен президент Российского еврейского конгресса.

Молитва помогает настроиться, почувствовать себя увереннее, но залог успешной сдачи экзаменов — упорный труд и подготовка, подчеркивают имамы. "Если человек молится, уповает на Бога и Его помощь, он больше уверен в себе и своих знаниях и выгоднее смотрится на экзамене, чем тот, кто сомневается", — рассуждает Раис-хазрат Измайлов.

"А еще, чтобы Бог принимал твои мольбы, ты должен вести праведный образ жизни, соблюдать каноны шариата", — добавляет Ислам-хазрат Валитов.