Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-07T23:37Z
https://ria.ru/20190707/1556293180.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152123/99/1521239964_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_5558630a65a93449e78aa8125a397297.jpg
РИА Новости

Канделаки прокомментировала брань грузинского ведущего в адрес Путина

Вчера, 23:37
20003
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Тина Канделаки прокомментировала слова ведущего Георгия Габуния в адрес президента Владимира Путина.
Ранее Габуния начал авторскую программу "P.S." с ругани на русском языке в адрес Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии раскритиковали поведение Габунии и выразили опасения, что это может только обострить российско-грузинские отношения.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 22:46
Гендиректор "Рустави 2" прокомментировал брань ведущего в адрес Путина
"В начале одной из программ ведущий долго, грязно и по-уличному оскорблял Президента моей страны, как делают наиболее отмороженные радикалы, стоящие за самыми жестокими преступлениями в Грузии", - написала Канделаки у себя в Telegram-канале.
Она призвала власти Грузии и руководство телеканала "Рустави 2" извиниться за подобные высказывания. Канделаки назвал это единственным способом сохранить "остатки лица" в стране, где возможен подобный эфир.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
26 июня, 08:00
Русофобия стоит от 750 миллионов долларов
Она также заявила, что реальным бенефициаром телеканала является Михаил Саакашвили, а самого экс-президента Грузии она назвала "преступником, негодяем и подлецом". По ее словам, люди, подобные Саакашвили, служат "причиной самых кровавых бойнь, оставляющих после себя руины".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе осудили поведение ведущего. По словам Зурабишвили, подобные действия служат "либо началу новой войны, либо это реванш нескончаемому перевороту".

Обострение отношений России и Грузии

В Тбилиси 20 июня начались акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.Радикалы захватили здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 задержали.
Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Премьер Дмитрий Медведев счел подобные заявление непрофессиональными. По словам главы правительства, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.
После этого Владимир Путин подписал указ, запретив российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. На следующий день Минтранс запретил грузинским перевозчикам полеты в Россию. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва отменит запрет после нормализации отношений.
Акция Грузии нужна дружба с Россией, а не с НАТО в Тбилиси
22 июня, 08:00
Кто и зачем раскачивает антироссийские настроения в Грузии
931121313
Обсудить 5
Тина Канделаки (Тинатин Канделаки)Владимир ПутинРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Американский актёр и танцор Камерон Бойс
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
РИА
Новости
Странное поведение Зеленского
В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина
Девушка-рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России ответили на резолюцию ОБСЕ против "Северного потока — 2"
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, Бельгия
Украинский эксперт оценил заявление Зеленского о "Северном потоке — 2"
Украинские военнослужащие
В Донбассе украинский солдат открыл огонь по бойцам "Азова"
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин
Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на крещение в Виндзор
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Президент России Владимир Путин
Гендиректор "Рустави 2" прокомментировал брань ведущего в адрес Путина
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов
Стал известен самый масштабный "распил" современной России
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В ОБСЕ приняли резолюцию против "Северного потока — 2"
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер Грузии назвал ругань телеведущего в адрес Путина провокацией
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Туроператоры рассказали, как изменится стоимость поездки в Грузию
02:29Трамп ответил на критику британского посла в США
02:09МИД Норвегии подтвердил встречу по Венесуэле на Барбадосе
02:04В Совфеде заявили, что у России и Грузии есть будущее
02:03В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине
02:00Ученые рассказали, как повысить успеваемость детей в школе
01:57Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями
01:48В МИД Грузии прокомментировали ругань телеведущего в адрес Путина
01:35"Рустави 2" приостановил вещание после ругани телеведущего в адрес Путина
01:18В Грузии сотни людей потребовали уволить ведущего за ругань в адрес Путина
01:10Аэропорт в Триполи восстановил авиасообщение после ракетного обстрела
01:04В центре Москвы столкнулись и загорелись мотоцикл и легковой автомобиль
01:02Крупнейший немецкий банк сократит около 18 тысяч сотрудников
00:57Роскачество представит проект стандарта хлеба с содержанием зерновых
00:52Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" возглавил российский прокат в выходные
00:45Российские инспекторы посетят военный объект в Словении
00:42Названы регионы с самыми высокими доходами населения
00:30Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
00:30Эксперты спрогнозировали рост цен на бензин до 2024 года
00:28На парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная "Новая демократия"
Лента новостейМолния