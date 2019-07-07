Канделаки прокомментировала брань грузинского ведущего в адрес Путина

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Тина Канделаки прокомментировала слова ведущего Георгия Габуния в адрес президента Владимира Путина.

Ранее Габуния начал авторскую программу "P.S." с ругани на русском языке в адрес Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии раскритиковали поведение Габунии и выразили опасения, что это может только обострить российско-грузинские отношения.

"В начале одной из программ ведущий долго, грязно и по-уличному оскорблял Президента моей страны, как делают наиболее отмороженные радикалы, стоящие за самыми жестокими преступлениями в Грузии", - написала Канделаки у себя в Telegram-канале.

Она призвала власти Грузии и руководство телеканала "Рустави 2" извиниться за подобные высказывания. Канделаки назвал это единственным способом сохранить "остатки лица" в стране, где возможен подобный эфир.

Она также заявила, что реальным бенефициаром телеканала является Михаил Саакашвили, а самого экс-президента Грузии она назвала "преступником, негодяем и подлецом". По ее словам, люди, подобные Саакашвили, служат "причиной самых кровавых бойнь, оставляющих после себя руины".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе осудили поведение ведущего. По словам Зурабишвили, подобные действия служат "либо началу новой войны, либо это реванш нескончаемому перевороту".

Обострение отношений России и Грузии

В Тбилиси 20 июня начались акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.Радикалы захватили здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 задержали.

Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.

Премьер Дмитрий Медведев счел подобные заявление непрофессиональными. По словам главы правительства, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.