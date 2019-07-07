Президент и премьер Грузии осудили брань телеведущего в адрес Путина

ТБИЛИСИ, 7 июл — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр страны Мамука Бахтадзе раскритиковали слова телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.
Ранее ведущий начал авторскую программу "P.S." с ругани на русском языке в адрес Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии раскритиковали поведение Габунии и выразили опасения, что это может только обострить российско-грузинские отношения.
26 июня, 08:00Русофобия стоит от 750 миллионов долларов
Зурабишвили осудила слова телеведущего. По ее мнению, такие действия служат "либо началу новой войны, либо это реванш нескончаемому перевороту".
"Патриотизм — это другое, и защита интересов страны агрессией, дестабилизацией и беспорядками не происходит. Наш путь — это мирный путь, наша перспектива — это Европа, а наша сила — стабильность", — говорится в заявлении администрации президента.
Глава государства также отметила, что слова Габунии направлены против Грузии.
"Он позволил себе то, что не позволено Грузии! Это называется повреждение государственных интересов", — заявила Зурабишвили.
В свою очередь, премьер-министр назвал ситуацию с телеведущим отвратительной провокацией.
"То, что мы сегодня увидели в эфире телекомпании "Рустави 2", не что иное, как попытка дестабилизации нашей страны. Это полностью неприемлемо", — написал премьер в Twitter.
Ранее гендиректор "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, однако отказался извиниться из-за случившегося. Он также отметил, что разделяет позицию телеведущего.
Обострение отношений России и Грузии
В Тбилиси 20 июня начались акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Радикалы захватили здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 задержали. Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Премьер Дмитрий Медведев счел подобные заявление непрофессиональными. По словам главы правительства, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.
23 июня, 08:00Почему Путин закрыл авиасообщение с Грузией
После этого Владимир Путин подписал указ, запретив российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. На следующий день Минтранс запретил грузинским перевозчикам полеты в Россию. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва отменит запрет после нормализации отношений.