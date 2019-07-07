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РИА Новости

В Раде объяснили, почему вместо Зеленского выступают члены его команды

Вчера, 22:56
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львов. 6 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львов. 6 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не дают публично выступать, чтобы партия "Слуга народа" не потеряла рейтинги.

"Его (Зеленского) сейчас не пускают, чтобы он что-нибудь не сказал, высказываются отдельные члены команды", - заявил в воскресенье Рабинович в эфире телеканала "112 Украина". Он пояснил, что в противном случае могут пострадать рейтинги партии.

По его словам, это делается для того, чтобы жители Украины не знали, что будут делать со страной после выборов в парламент.
"Никто не отвечает ни на один вопрос: "Мир будет? – Не будет, но почему не будет – потом расскажем", "Экономика будет? – все будет хорошо", "Это будет? – Все будет хорошо". Все будет хорошо – это когда желаешь с утра. Встретил соседа и говоришь "все будет хорошо", это нормально. Но когда ты руководишь страной – это не совсем хорошо", - добавил он.
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Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Согласно данным опроса Социологической группы "Рейтинг", партию "Слуга народа" готовы поддержать 42,3% респондентов.
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