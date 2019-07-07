В Раде объяснили, почему вместо Зеленского выступают члены его команды

"Его (Зеленского) сейчас не пускают, чтобы он что-нибудь не сказал, высказываются отдельные члены команды", - заявил в воскресенье Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" . Он пояснил, что в противном случае могут пострадать рейтинги партии.

"Никто не отвечает ни на один вопрос: "Мир будет? – Не будет, но почему не будет – потом расскажем", "Экономика будет? – все будет хорошо", "Это будет? – Все будет хорошо". Все будет хорошо – это когда желаешь с утра. Встретил соседа и говоришь "все будет хорошо", это нормально. Но когда ты руководишь страной – это не совсем хорошо", - добавил он.