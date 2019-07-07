В России ответили на резолюцию ОБСЕ против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские парламентарии прокомментировали принятие Парламентской ассамблеей ОБСЕ резолюции, направленной против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".

Как указывается в документе, реализацию энергетических проектов следует считать потенциальным средством политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств. Инициаторами добавления в текст резолюции этой формулировки стали американские делегаты при поддержке парламентариев из Литвы и Канады.

Сенатор Константин Косачев обратил внимание на состав ОБСЕ и Парламентской ассамблеи организации, в которую входят 57 государств, из них 29 — члены НАТО.

"Мы видим, как раз за разом в ПА ОБСЕ за принятие голосует большинство, но решения отражают только позицию Запада, которая направлена на то, чтобы максимально сдержать, изолировать и дискредитировать Россию, оттянув от нее потенциальных партнеров", — цитирует Косачева RT.

При этом он выразил мнение, что евроатлантическое сообщество подобными решениями лишает деятельность ОБСЕ всякого смысла. По словам сенатора, значимости в принятии подобной резолюции нет, она отражает точку зрения НАТО в отношении проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

"Для нас это не сюрприз, Парламентская ассамблея дискредитирована, и в очередной раз упущена возможность найти какие-то решения, которые отвечали бы интересам всей Европы, а не отдельно взятой группы государств", — резюмировал Косачев.

Аналогичную позицию выразил коллега Косачева по Совету Федерации Алексей Пушков.

Он назвал принятый с учетом поправок документ попыткой оказать давление на Австрию, Германию и другие страны, заинтересованные в реализации "Северного потока — 2". По словам Пушкова, значение такой резолюции ничтожно.

"От Парламентской ассамблеи ОБСЕ проект не зависит", — написал он в Twitter.

Энергетические проекты

"Северный поток — 2" пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.

В Европе "Северный поток — 2" поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники реализации проекта заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа.

Против выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, не желающая терять доходы от транзита российского газа на континент. США также препятствуют "Северному потоку — 2", поскольку планируют поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.