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РИА Новости

В России ответили на резолюцию ОБСЕ против "Северного потока — 2"

Вчера, 21:45
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушка-рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Девушка-рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские парламентарии прокомментировали принятие Парламентской ассамблеей ОБСЕ резолюции, направленной против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
Как указывается в документе, реализацию энергетических проектов следует считать потенциальным средством политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств. Инициаторами добавления в текст резолюции этой формулировки стали американские делегаты при поддержке парламентариев из Литвы и Канады.
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Сенатор Константин Косачев обратил внимание на состав ОБСЕ и Парламентской ассамблеи организации, в которую входят 57 государств, из них 29 — члены НАТО.
"Мы видим, как раз за разом в ПА ОБСЕ за принятие голосует большинство, но решения отражают только позицию Запада, которая направлена на то, чтобы максимально сдержать, изолировать и дискредитировать Россию, оттянув от нее потенциальных партнеров", — цитирует Косачева RT.
При этом он выразил мнение, что евроатлантическое сообщество подобными решениями лишает деятельность ОБСЕ всякого смысла. По словам сенатора, значимости в принятии подобной резолюции нет, она отражает точку зрения НАТО в отношении проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
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"Для нас это не сюрприз, Парламентская ассамблея дискредитирована, и в очередной раз упущена возможность найти какие-то решения, которые отвечали бы интересам всей Европы, а не отдельно взятой группы государств", — резюмировал Косачев.
Аналогичную позицию выразил коллега Косачева по Совету Федерации Алексей Пушков.
Он назвал принятый с учетом поправок документ попыткой оказать давление на Австрию, Германию и другие страны, заинтересованные в реализации "Северного потока — 2". По словам Пушкова, значение такой резолюции ничтожно.
"От Парламентской ассамблеи ОБСЕ проект не зависит", — написал он в Twitter.

Энергетические проекты

"Северный поток — 2" пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.
В Европе "Северный поток — 2" поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники реализации проекта заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа.
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Против выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, не желающая терять доходы от транзита российского газа на континент. США также препятствуют "Северному потоку — 2", поскольку планируют поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.
Проект "Турецкий поток" предполагает прокладку газопровода из Краснодарского края по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Его протяженность составит 1100 километров, а пропускная способность двух ниток составит 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Строительство планируется полностью завершить к 2019 году.
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ОБСЕСовет Федерации РФНАТОАлексей ПушковКонстантин КосачевГерманияКанадаТурцияАвстрияРоссияСШАЛитваВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Уйдите оттуда пока не поздно, пока еще будет простительно. Далее будет еще позорней, ну почему вы не слышите Российский Народ?
7 июля, 21:52
Козьма Прутков
11010128
Я не понимаю, а какие проблемы в том, что ОБСЕ приняла резолюцию против северного потока? Позвоните ребятам из "ГАЗ" они быстро перед Европой на колени встанут и начнут плакаться, как нам этот поток нужен, в точности как они сделали перед США
7 июля, 22:22
Khan Lakhno
201402320
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