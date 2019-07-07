Гройсман заявил, что не видит причин для поднятия цен на газ для населения

КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит объективных оснований для поднятия осенью цен на газ для населения.

При этом премьер подчеркнул, что будет следить, чтобы "монополист "Нафтогаз" придерживался стратегии уменьшения цен и ни в коем случае не повышал".