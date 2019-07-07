В правительстве прокомментировали победу команды России на GMC

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Министр науки и высшего образования Михаил Котюков назвал победу команды России на Global Management Challenge показателем качества бизнес-образования.

Ранее представлявшая Россию команда "Отцы и дети", в которую вошли Сергей Ионин, Константин Щербаков, Марс Карамов, Вячеслав Зырянов, Максим Кирилов выиграла мировой финал Global Management Challenge, проходивший в Екатеринбурге.

"Шестая победа сборной России в мировом финале — это знаковый показатель качества нашего бизнес-образования, воспитания управленческих навыков в корпорациях и вузах. Примечательно, в команде победителей — выпускники и аспиранты одних из ведущих университетов страны: РАНХиГС, Высшей школы экономики и Уральского федерального университета", — заявил Котюков.

При этом он подчеркнул, что в стране есть потребность в квалифицированных молодых кадрах, поэтому победители престижных конкурсов будут востребованы в ведущих российских корпорациях.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин подчеркнул, что в ведомстве готовы к сотрудничеству с командой "Отцы и дети" и готовы рассмотреть реализацию проектов госдуарственного масштаба.

Все члены команды являются участниками флагманских проектов платформы "Россия — страна возможностей": Кубка "Управляй!" и конкурса "Лидеры России".

В финальной части конкурса участвовали команды из 20 стран. В состав входили студенты, представители бизнеса и госслужащие из стран Европы, Африки и Азии.

Второе место досталось команде из Португалии, а бронза — конкурсантам из Кот-д’Ивуара.

Автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей" создана указом президента России Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ее цель — создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан.

Всего платформа объединяет 19 проектов, среди которых конкурс управленцев "Лидеры России", студенческая олимпиада "Я — профессионал", фестиваль "Российская студенческая весна" и многие другие.