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РИА Новости

В правительстве прокомментировали победу команды России на GMC

Вчера, 18:20
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© Фото предоставлены пресс-службой РСВРоссия - страна возможностей
Россия - страна возможностей
© Фото предоставлены пресс-службой РСВ
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Министр науки и высшего образования Михаил Котюков назвал победу команды России на Global Management Challenge показателем качества бизнес-образования.
Ранее представлявшая Россию команда "Отцы и дети", в которую вошли Сергей Ионин, Константин Щербаков, Марс Карамов, Вячеслав Зырянов, Максим Кирилов выиграла мировой финал Global Management Challenge, проходивший в Екатеринбурге.
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"Шестая победа сборной России в мировом финале — это знаковый показатель качества нашего бизнес-образования, воспитания управленческих навыков в корпорациях и вузах. Примечательно, в команде победителей — выпускники и аспиранты одних из ведущих университетов страны: РАНХиГС, Высшей школы экономики и Уральского федерального университета", — заявил Котюков.
При этом он подчеркнул, что в стране есть потребность в квалифицированных молодых кадрах, поэтому победители престижных конкурсов будут востребованы в ведущих российских корпорациях.
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин подчеркнул, что в ведомстве готовы к сотрудничеству с командой "Отцы и дети" и готовы рассмотреть реализацию проектов госдуарственного масштаба.
Все члены команды являются участниками флагманских проектов платформы "Россия — страна возможностей": Кубка "Управляй!" и конкурса "Лидеры России".
В финальной части конкурса участвовали команды из 20 стран. В состав входили студенты, представители бизнеса и госслужащие из стран Европы, Африки и Азии.
Второе место досталось команде из Португалии, а бронза — конкурсантам из Кот-д’Ивуара.
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Автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей" создана указом президента России Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ее цель — создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан.
Всего платформа объединяет 19 проектов, среди которых конкурс управленцев "Лидеры России", студенческая олимпиада "Я — профессионал", фестиваль "Российская студенческая весна" и многие другие.
Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge основан в Португалии в 1980 году. С 2006 года он проводится в России по инициативе РАНХиГС. Эта победа стала уже шестой для российских команд.
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"Лидеры России"Максим ОрешкинМихаил КотюковРоссияОбщество
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