Попавшие под обстрел журналисты "Звезды" смогли покинуть Коминтерново

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Журналисты телеканала "Звезда", попавшие под обстрел в селе Коминтерново в Донбассе, смогли покинуть населенный пункт, рассказала корреспондент телеканала Екатерина Габель в видео, выложенном на сайте телеканала.

Ранее телеканал " Звезда " сообщал, что его съемочная группа в воскресенье попала под обстрел в селе Коминтерново.

Как пояснила Габель на видео, обстрел со стороны ВСУ начался, когда журналисты записывали репортаж. По словам журналистки, они были размещены в укрытии и не могли выехать из села, так как "улица, по которой …нужно выехать, простреливается из крупнокалиберных пулеметов, а выезд из поселка тоже пристрелен минами". Никто из съемочной группы не пострадал, говорится в сообщении "Звезды".

Телеканал уточняет, что журналистам все же удалось покинуть село. "Когда военные разрешили ехать, мы уехали", - отметила Габель.

В Коминтерново съемочная группа, по данным телеканала, снимала последствия обстрела местной церкви. Журналисты услышали минометные удары в момент, когда вели съемку возле дворца культуры, куда местные жители приходят за гуманитарной помощью.