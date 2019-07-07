В Петербурге группа китайских туристов отравилась после посещения ресторана

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Группа из 15 китайских туристов в Петербурге обратилась в больницу с признаками отравления после посещения ресторана при отеле, гости из Китая уже продолжили путешествие, сообщает городское управление Роспотребнадзора, приступившее к санитарно-эпидемиологическому расследованию.

"Пострадавшими стали 15 туристов из Китая, которые 6 июля обратились за помощью к петербургским медикам с признаками пищевого отравления. Все они почувствовали недомогание после посещения ресторана отеля "Шанхай" на Васильевском острове", — говорится в сообщении.

Как уточняет Роспотребнадзор, туристы были госпитализированы в больницу имени Боткина, но после обследования отказались от дальнейшего лечения и покинули медучреждение. "Вечером 6 июля группа китайских туристов в полном составе продолжила свое путешествие в Москву", — уточняет ведомство.

В рамках санитарно-эпидемиологического расследования Роспотребнадзор установил, что в отеле "Шанхай" живут исключительно туристы из Китая. Ресторан на первом этаже обслуживает не только постояльцев гостиницы, но и других граждан КНР — до одной тысячи в день.

Как выяснило управление Роспотребнадзора, в ресторане нет холодной воды, а обработка мясной и рыбной продукции идет там же, где и овощей, не соблюдается режим мытья посуды, отсутствуют дезинфицирующие средства. "Часть продукции хранится на полу, в помещениях обнаружены тараканы и мухи", — установил Роспотребнадзор, также обнаруживший нарушения хранения продукции в холодильнике.