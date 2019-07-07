В Совфеде оценили призыв комитета ПА ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии

Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Архивное фото

Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в разговоре с RT Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в разговоре с RT прокомментировал призыв комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Россия как суверенное государство может признать независимость Абхазии и Южной Осетии, это наше право, которое прямо следует из Устава ООН. Для нас эта история закончена, мы свое решение приняли. Андрей Климов

По его словам, эта резолюция может быть попыткой продолжить конфликт, возникший в Тбилиси.

Сенатор выразил мнение, что грузинской стороне необходимо вступать в диалог с соседями для урегулирования отношений. Он также добавил, что обращения в такие организации, как ОБСЕ, со "скандальными заявлениями" не помогут найти выход.

Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, которая осуждает действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывает отменить ее решение о признании независимости этих республик. Это решение в комитете назвали незаконным.