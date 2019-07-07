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РИА Новости

Пушков прокомментировал "истерику" Украины и Британии в ПАСЕ из-за России

Вчера, 15:15
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию британских и украинских парламентариев на возвращение России в ПАСЕ.
"Британские делегаты устроили на пару с украинскими жуткую истерику в ПАСЕ по поводу возвращения России. Говорят, ради "защиты ценностей и принципов" Совета Европы", — написал он в Twitter.
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При этом сенатор указал на нарушения принципов свободы прессы со стороны Великобритании, о которых, по его словам, делегаты точно будут молчать.
"Дело ведь не в принципах. Дело в русофобии", — резюмировал он.
В субботу организаторы глобальной конференции по свободе прессы, которая пройдет в Лондоне 10—11 июля, отказали в аккредитации корреспонденту Sputnik без объяснения причин.
В пятницу главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что МИД Великобритании также отказал каналу в аккредитации на конференцию. В ведомстве объяснили это отсутствием свободных мест. Посольство России в Лондоне сочли подобное решение проявлением дискриминации. Пушков также назвал отказ в аккредитации очередным выпадом в информационной войне против России.
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Возвращение России в ПАСЕ

В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет Парламентской ассамблеи до тех пор, пока полномочия делегации не будут восстановлены. В Совете Европы признали, что это решение привело к финансовым трудностям.
В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме.
Крым стал российским после референдума, в ходе которого более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за возвращение в состав России. В Москве неоднократно отмечали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Как отметил президент Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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ВеликобританияУкраинаАлексей ПушковПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Так выкиньте какой-нить британский телеканал с территории России ...
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Дик Котов
4800000
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