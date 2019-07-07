Пушков прокомментировал "истерику" Украины и Британии в ПАСЕ из-за России

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию британских и украинских парламентариев на возвращение России в ПАСЕ.

"Британские делегаты устроили на пару с украинскими жуткую истерику в ПАСЕ по поводу возвращения России. Говорят, ради "защиты ценностей и принципов" Совета Европы", — написал он в Twitter.

При этом сенатор указал на нарушения принципов свободы прессы со стороны Великобритании, о которых, по его словам, делегаты точно будут молчать.

"Дело ведь не в принципах. Дело в русофобии", — резюмировал он.

В субботу организаторы глобальной конференции по свободе прессы, которая пройдет в Лондоне 10—11 июля, отказали в аккредитации корреспонденту Sputnik без объяснения причин.

В пятницу главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что МИД Великобритании также отказал каналу в аккредитации на конференцию. В ведомстве объяснили это отсутствием свободных мест. Посольство России в Лондоне сочли подобное решение проявлением дискриминации. Пушков также назвал отказ в аккредитации очередным выпадом в информационной войне против России.

Возвращение России в ПАСЕ

В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.

В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет Парламентской ассамблеи до тех пор, пока полномочия делегации не будут восстановлены. В Совете Европы признали, что это решение привело к финансовым трудностям.

В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме.