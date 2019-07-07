Партия Зеленского исключила семь кандидатов из списка на выборы в Раду

КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Украинская партия "Слуга народа" исключила из своего списка семерых кандидатов в депутаты Верховной рады, сообщила пресс-служба партии.
"Благодаря вам и информации, которую вы присылали на сайт и в чат-бот, результаты пост-праймериз стали более прозрачными и правильными. Сегодня на съезде было решено исключить из списка некоторых кандидатов на основании присланной информации", - говорится в сообщении партии на странице в соцсети Facebook.
По данным пресс-службы, из списка исключены Роман Боярчук (№71), Виталий Витикач (№177), Ольга Кавун (№78), Михаил Соколов (№99), Анастасия Рагимова (№170). Также сообщается, что Юрий Баланюк и Елена Коробкова обратились к председателю партии с заявлением об исключении из списка по собственному желанию.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.