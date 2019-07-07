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РИА Новости
Медиавойны

Пушков прокомментировал отказ в аккредитации RT на форум по свободе СМИ

Вчера, 14:29
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT
Офис телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
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Офис телеканала RT. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Отказ в аккредитации RT и Sputnik на конференцию по свободе прессы в Лондоне дискредитирует саму идею этого форума, считает глава комиссии Совфеда по взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.
В субботу организаторы Глобальной конференции по свободе прессы (Global Conference for Media Freedom), которая состоится в Лондоне 10-11 июля, отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik, не объяснив причину такого решения.
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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Ранее в пятницу главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что британский МИД отказал каналу в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы в Лондоне. По ее словам, команда, которая занимается аккредитацией прессы на мероприятие, сообщила, что свободных мест не осталось. Посольство РФ в Великобритании заявило, что считает это решение дискриминацией со стороны британского МИД.
"Отказ в аккредитации RT и Sputnik на конференцию по свободе прессы в Лондоне со стороны МИД Британии дискредитирует саму идею этой конференции. Она начинается с нарушения принципов свободы прессы и информации", - написал Пушков в Twitter.
По его словам, это скандал и очередной выпад в информационной войне против России.
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов
6 июля, 22:44
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МедиавойныSputnikRussia Today (телекомпания)Алексей ПушковВеликобританияРоссия
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