Пушков прокомментировал отказ в аккредитации RT на форум по свободе СМИ

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Отказ в аккредитации RT и Sputnik на конференцию по свободе прессы в Лондоне дискредитирует саму идею этого форума, считает глава комиссии Совфеда по взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

В субботу организаторы Глобальной конференции по свободе прессы (Global Conference for Media Freedom), которая состоится в Лондоне 10-11 июля, отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik, не объяснив причину такого решения.

Ранее в пятницу главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что британский МИД отказал каналу в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы в Лондоне. По ее словам, команда, которая занимается аккредитацией прессы на мероприятие, сообщила, что свободных мест не осталось. Посольство РФ в Великобритании заявило, что считает это решение дискриминацией со стороны британского МИД.

"Отказ в аккредитации RT и Sputnik на конференцию по свободе прессы в Лондоне со стороны МИД Британии дискредитирует саму идею этой конференции. Она начинается с нарушения принципов свободы прессы и информации", - написал Пушков в Twitter