Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T17:22Z
https://ria.ru/20190705/1556254050.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155191/68/1551916844_0:120:3072:1848_1036x0_80_0_0_8cf944edb91fca498a24e5a7f407aa04.jpg
РИА Новости
Медиавойны

В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы

Вчера, 17:09
3810
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд телеканала RT
Стенд телеканала RT
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

"Нам отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, которую проводит британский МИД. Ч.Т.Д. (что и требовалось доказать. — Прим. ред.)", — написала она в Telegram-канале.

Как отмечается в Telegram-канале RT, по поводу этой конференции "пользователи соцсетей забомбили министерство призывами сначала освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а потом уже говорить что-то о свободе прессы".
"По телефону нам сказали: Sorry, we are full ("Извините, мест нет"). На глобальном форуме свободы прессы прессе места нет. Так и живем. Свобода прессы — она не для всех", — сказано в сообщении.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
1 июля, 20:59
Симоньян высмеяла доклад немецких спецслужб об RT и Sputnik
Пресс-секретарь российского посольства в Лондоне прокомментировал ситуацию и назвал решение британского МИД дискриминацией.
"Нельзя придумать лучшей иллюстрации истинного положения со свободой СМИ в Великобритании. Однако на конференции, насколько можно понять, предполагается обсуждать положение журналистов где угодно в мире, но только не в этой стране", — добавил представитель дипмиссии.
Лондон и ранее пытался препятствовать деятельности RT. Так, после инцидента со Скрипалями британские парламентарии призвали правительство отозвать у канала лицензию на вещание.
Весной 2018 года медиарегулятор Ofcom начал расследования по десяти материалам телеканала, привязав семь из них к событиям в Солсбери, не имеющим отношения к RT. Журналист газеты Guardian сутки смотрел эфир RT по "делу Скрипалей", но вынужден был признать, что "информация о событиях в целом подавалась, как есть".
В декабре регулятор объявил о результатах своих расследований. Ofcom посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах. Еще по трем материалам нарушений обнаружено не было.
1478339750
Обсудить 37
МедиавойныRTФорин-офисМаргарита СимоньянВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
МИД Британии независимы даже от свободы))))
5 июля, 17:17
Руслан Мурадов
2230002
Такая вот в Британии свобода прессы... Прям как британские учёные...
5 июля, 18:08
Z1Zlydennemets 1
11100002
Рекомендуем
Запуск баллистической ракеты-мишени на полигоне в Кауаи (Гавайи, США)
Столтенберг предложил России "способ спасти" ДРСМД
РИА
Новости
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
В "Нафтогазе" предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп рассказал о "захвате аэропортов" во время войны за независимость США
Лента
новостей
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
В Ливии задержали двоих россиян за попытку "повлиять на выборы"
Линии электропередачи во Львовской области
"Укрэнерго" заявила об угрозе потери управления над энергосистемой страны
Открытие газопровода Северный поток в Германии
"Нафтогаз" заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД раскритиковали обвинения немецкой контрразведки в адрес Sputnik и RT
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев (справа на первом плане) в Лефортовском суде Москвы
Задержанный по делу о госизмене оказался помощником полпреда президента
Участники марша националистов во Львове
Европа под атакой: "украинцев выгнали по просьбе россиян и поляков"
Снос здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца "Зимней вишни"
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Источник рассказал, что выдало башкирскую кассиршу
Научный центр Минобороны Великобритании в Портон-Дауне
СМИ: в Лондоне в мусорном баке нашли документы лаборатории в Портон-Дауне
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
США вынудят Европу отменить антироссийские санкции
Актер Александр Петров
Александр Петров: когда я приехал в Голливуд, то обалдел
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
03:13Названа стоимость создания российского космического телескопа "Спектр-М"
03:09В Гватемале запросили длительные тюремные сроки для родных президента
03:09Источник рассказал об особенностях новейшей огнеметной системы "Тосочка"
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
Лента новостейМолния