В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

"Нам отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, которую проводит британский МИД. Ч.Т.Д. (что и требовалось доказать. — Прим. ред.)", — написала она в Telegram-канале .

Как отмечается в Telegram-канале RT, по поводу этой конференции "пользователи соцсетей забомбили министерство призывами сначала освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а потом уже говорить что-то о свободе прессы".

"По телефону нам сказали: Sorry, we are full ("Извините, мест нет"). На глобальном форуме свободы прессы прессе места нет. Так и живем. Свобода прессы — она не для всех", — сказано в сообщении.

Пресс-секретарь российского посольства в Лондоне прокомментировал ситуацию и назвал решение британского МИД дискриминацией.

"Нельзя придумать лучшей иллюстрации истинного положения со свободой СМИ в Великобритании. Однако на конференции, насколько можно понять, предполагается обсуждать положение журналистов где угодно в мире, но только не в этой стране", — добавил представитель дипмиссии.

Лондон и ранее пытался препятствовать деятельности RT. Так, после инцидента со Скрипалями британские парламентарии призвали правительство отозвать у канала лицензию на вещание.

Весной 2018 года медиарегулятор Ofcom начал расследования по десяти материалам телеканала, привязав семь из них к событиям в Солсбери, не имеющим отношения к RT. Журналист газеты Guardian сутки смотрел эфир RT по "делу Скрипалей", но вынужден был признать, что "информация о событиях в целом подавалась, как есть".