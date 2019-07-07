В ДНР заявили, что сбили беспилотник силовиков

ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили беспилотник украинских силовиков, корректировавший артиллерийский огонь по храму на юге ДНР, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов.
Ранее сообщалось, что украинские силовики в субботу обстреляли из минометов калибром 120 миллиметров Свято-Спиридоновский храм в подконтрольном ДНР населенном пункте Коминтерново на юге республики.
"При стрельбе противник корректировал свои действия при помощи БЛА, и это только доказывает, что огонь велся целенаправленно по храму. Благодаря успешным действиям наших ПВО украинский БЛА был сбит", - сказал Безсонов.