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РИА Новости

В ДНР заявили, что сбили беспилотник силовиков

Вчера, 13:59
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили беспилотник украинских силовиков, корректировавший артиллерийский огонь по храму на юге ДНР, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов.
Ранее сообщалось, что украинские силовики в субботу обстреляли из минометов калибром 120 миллиметров Свято-Спиридоновский храм в подконтрольном ДНР населенном пункте Коминтерново на юге республики.
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"При стрельбе противник корректировал свои действия при помощи БЛА, и это только доказывает, что огонь велся целенаправленно по храму. Благодаря успешным действиям наших ПВО украинский БЛА был сбит", - сказал Безсонов.

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