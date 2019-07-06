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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Коминтерново загорелся храм из-за обстрела со стороны силовиков

Вчера, 14:35
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские силовики из минометов обстреляли храм в селе Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, в результате попадания боеприпаса сгорели перекрытия крыши и подсобное помещение, сообщил в субботу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"Сегодня в 5.30 (совпадает с мск) военные преступники из 36-й бригады ВС Украины из минометов калибром 120 миллиметров обстреляли Свято-Спиридоновский храм в населенном пункте Коминтерново. В результате прямого попадания полностью сгорело подсобное помещение и перекрытие крыши храма", - сказал Безсонов.
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По его мнению, украинские силовики вели целенаправленный огонь. Он отметил, что это уже второй обстрел религиозных объектов на территории республики за последний месяц, призвал международные организации обратить на эти факты внимание.
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Религия и мировоззрениеСитуация в ДНР и ЛНРКоминтерновоВ мире
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