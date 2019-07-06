В Коминтерново загорелся храм из-за обстрела со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские силовики из минометов обстреляли храм в селе Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, в результате попадания боеприпаса сгорели перекрытия крыши и подсобное помещение, сообщил в субботу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"Сегодня в 5.30 (совпадает с мск) военные преступники из 36-й бригады ВС Украины из минометов калибром 120 миллиметров обстреляли Свято-Спиридоновский храм в населенном пункте Коминтерново. В результате прямого попадания полностью сгорело подсобное помещение и перекрытие крыши храма", - сказал Безсонов.
По его мнению, украинские силовики вели целенаправленный огонь. Он отметил, что это уже второй обстрел религиозных объектов на территории республики за последний месяц, призвал международные организации обратить на эти факты внимание.