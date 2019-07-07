Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию о ведении баз данных с именами террористов

ЛЮКСЕМБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, в которой призывает страны использовать базы данных Интерпола и создавать собственные списки боевиков-террористов для наблюдения за ними.

Автором резолюции "Вызовы, связанные с возвращением и перемещением иностранных боевиков-террористов" выступил представитель Греции в ПА ОБСЕ Маврудис Воридис.

"Парламентская ассамблея призывает национальные органы власти использовать существующие базы данных, в том числе базы данных Международных организаций уголовной полиции (Интерпол), и обеспечить компетентным национальным органам доступ к таким базам данных и регулярное использование ими этих баз", - говорится в документе.

Также в этом документе ПА ОБСЕ обращается к национальным органам власти с призывом вести списки для наблюдения за террористами или теми, кто подозревается в террористической деятельности.

Кроме того, ассамблея этой резолюцией призывает парламентариев к взаимодействию для обмена передовой практикой и накопленным опытом в области вызовов, связанных с возвращением и перемещением иностранных террористов.