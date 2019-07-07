В ПА ОБСЕ приняли резолюцию, призывающую к регулированию деятельности ЧВК

ЛЮКСЕМБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ на заседании в воскресенье принял резолюцию, призывающую к регулированию деятельности ЧВК.

Автором резолюции "Передовые практические методы государств, касающиеся частных военных и охранных компаний" выступил представитель делегации Швейцарии в ПА ОБСЕ Юг Хильтпольд.

Документом выражается обеспокоенность тем, что предприятия частного охранного сектора не поставлены под достаточный демократический контроль на системной основе на национальном уровне.

"Парламентская ассамблея ОБСЕ настоятельно призывает парламенты к выработке законодательных норм для эффективного регулирования деятельности частных охранных компаний на основе существующих международных стандартов", - говорится в документе.

Резолюция также напоминает, что на государствах лежит обязательство обеспечить в рамках национального законодательства соблюдение действующими на их территории или с их территорий ЧВОК норм международного гуманитарного права и права в области прав человека, а также обычного международного права.

Украинская делегация при поддержке двух парламентариев из Канады и Германии внесла поправку, которой резолюция выражает обеспокоенность "ролью, которые частные военные компании могут косвенно играть в эскалации конфликтов в регионе ОБСЕ".

Аргументируя свою поправку, украинская делегация ссылалась на деятельность ЧВК на Востоке Украины.

"Ее (поправку) включили, но она никакого влияния не имеет. Они вкладывают в свою поправку смысл того, что (происходит) на Юго-Востоке (Украины), но в самой поправке этого нет, поэтому она никакой роли не играет", - сказал журналистам первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.