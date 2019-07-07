Агрессия США по отношению к Ирану может взорвать регион, считает Клинцевич

"Также опасаюсь, что США не только не отреагируют на это решение Ирана в позитивном ключе, а предпримут шаги, которые лишь побудят его еще более активизировать работу над своей ядерной программой. Нельзя исключить и откровенно агрессивных действий со стороны США, способных взорвать весь Ближний Восток", - отметил сенатор.