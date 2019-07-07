Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-07T12:38Z
https://ria.ru/20190707/1556285614.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/101383/67/1013836738_0:258:2761:1811_1036x0_80_0_0_76fdae73fce19a864b4018b4ea95112d.jpg
РИА Новости

Агрессия США по отношению к Ирану может взорвать регион, считает Клинцевич

Вчера, 12:38
543
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФранц Клинцевич
Франц Клинцевич
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вместо урегулирования ситуации по ядерной сделке, США могут предпринять агрессивные действия в отношении Ирана, которые взорвут весь Ближний Восток, считает член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи. В то же время Тегеран дал странам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Вчера, 00:01
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
"Вполне ожидаемое решение, спровоцированное выходом США из ядерной сделки. Понятно, что оно не может кому-то нравится, но Иран заботится, прежде всего, о собственной безопасности", - сказал Клинцевич журналистам в воскресенье. По его мнению, уговоры здесь бесполезны.
"Также опасаюсь, что США не только не отреагируют на это решение Ирана в позитивном ключе, а предпримут шаги, которые лишь побудят его еще более активизировать работу над своей ядерной программой. Нельзя исключить и откровенно агрессивных действий со стороны США, способных взорвать весь Ближний Восток", - отметил сенатор.
По словам Клинцевича, "президентство Дональда Трампа войдет в историю как время разрушения стратегической стабильности в мире".
Иранцы сжигают флаг США в Тегеране. 10 мая 2019
5 июля, 08:00
Европа ставит Иран и США на грань войны. Но не по своей воле
1200103
Обсудить 0
Выход США из ядерной сделки по ИрануФранц КлинцевичИранСШАВ мире
Рекомендуем
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
В Госдуме прокомментировали решение Ирана обогащать уран выше 3,67%
РИА
Новости
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
Инспекторы МАГАТЭ проверят повышение Ираном уровня обогащения урана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Россия призвала Иран воздержаться от осложнения ситуации вокруг СВПД
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Косачев прокомментировал выделение Британией средств на борьбу с фейками
Лента
новостей
Антиамериканский рисунок в Тегеране
В Тегеране назвали условие возвращения США к переговорам по ядерной сделке
Член Совета Федерации Игорь Морозов
В СФ прокомментировали повышение Ираном уровня обогащения урана
Флаг Ирана
В Иране не исключили восстановления реактора в Араке до состояния 2015 года
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Здание Государственной Думы в Москве
В Госдуме призвали США выработать новые условия ядерной сделки с Ираном
Флаг Ирана. Архивное фото
США пообещали ввести новые санкции против Ирана
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Ульянов: дипломатические усилия по ядерной сделке с Ираном будут продолжены
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
В Госдуме прокомментировали планы Ирана по обогащению урана
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий назвал планы Ирана по обогащению урана итогом провокации
Американский военнослужащий в Сирии
США призвали Германию отправить наземные войска в Сирию
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Туроператоры рассказали, как изменится стоимость поездки в Грузию
02:29Трамп ответил на критику британского посла в США
02:09МИД Норвегии подтвердил встречу по Венесуэле на Барбадосе
02:04В Совфеде заявили, что у России и Грузии есть будущее
02:03В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине
02:00Ученые рассказали, как повысить успеваемость детей в школе
01:57Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями
01:48В МИД Грузии прокомментировали ругань телеведущего в адрес Путина
01:35"Рустави 2" приостановил вещание после ругани телеведущего в адрес Путина
01:18В Грузии сотни людей потребовали уволить ведущего за ругань в адрес Путина
01:10Аэропорт в Триполи восстановил авиасообщение после ракетного обстрела
01:04В центре Москвы столкнулись и загорелись мотоцикл и легковой автомобиль
01:02Крупнейший немецкий банк сократит около 18 тысяч сотрудников
00:57Роскачество представит проект стандарта хлеба с содержанием зерновых
00:52Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" возглавил российский прокат в выходные
00:45Российские инспекторы посетят военный объект в Словении
00:42Названы регионы с самыми высокими доходами населения
00:30Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
00:30Эксперты спрогнозировали рост цен на бензин до 2024 года
00:28На парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная "Новая демократия"
Лента новостейМолния