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РИА Новости

Разработчик "Федерации" пообещал спасти экипаж при посадке в Тихом океане

Вчера, 12:18
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМакеты многоразового пилотируемого космического корабля "Федерация" и ракетного двигателя РД-171
Макеты многоразового пилотируемого космического корабля Федерация и ракетного двигателя РД-171
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Макеты многоразового пилотируемого космического корабля "Федерация" и ракетного двигателя РД-171 . Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (предприятие Роскосмоса) пообещала спасти экипаж нового космического корабля "Федерация" после приводнения в Тихом океане в случае аварии ракеты-носителя при запуске с космодрома Восточный.
В субботу начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в РКК "Энергия" Игорь Верховский заявил, что экипаж корабля "Федерация" в случае аварии ракеты при запуске с Восточного может быть потерян после приводнения в Тихом океане, так как Россия не располагает высокоскоростными спасательными судами в этом регионе.
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"В рамках своего доклада (на совещании 4 июля о создании инфраструктуры для запуска "Федерации" на Восточном) генеральный директор РКК "Энергия" Николай Севастьянов отметил, что при создании новой пилотируемой системы проектируется и будет создана система спасения экипажа на всех этапах полета при запуске на орбиту пилотируемого корабля, как над сухопутным участком полета, так и над акваторией Тихого океана с использованием современных технических средств, предназначенных для этих условий", - говорится в сообщении, размещённом на сайте предприятия в воскресенье.
"Также предлагается привлекать силы Минобороны России и Росавиации по аналогии с тем, как сейчас организована работа на Байконуре, показавшая в октябре прошлого года свою постоянную готовность и слаженную работу", - отмечается в сообщении.
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Корабль "Федерация" впервые полетит в беспилотном режиме на ракете-носителе "Союз-5" с космодрома Байконур в 2022 году. На 2023 год запланированы его беспилотный полет к Международной космической станции и стыковка со станцией в автоматическом режиме. В 2024 году корабль должен доставить на МКС первый экипаж.
В марте в интервью РИА Новости исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал, что "Федерация" будет летать к МКС в рамках летных испытаний, но не станет использоваться для регулярной доставки экипажей на станцию. Для этого будет достаточно кораблей "Союз", а "Федерация" в дальнейшем будет летать к Луне.
При полетах к Луне для запуска корабля "Федерация" планируется использовать ракету сверхтяжелого класса "Енисей", первый пуск которой с космодрома Восточный планируется в 2028 году. Кроме того, корабль может выводиться на ракете "Ангара-А5В" с кислородно-водородной третьей ступенью, первый пуск которой намечается с Восточного в 2026 году.
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