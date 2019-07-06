Разработчик заявил о риске для экипажа при посадке "Федерации" в океане

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Экипажу космического корабля "Федерация" в случае приводнения в Тихом океане грозит гибель, так как Россия не располагает высокоскоростными спасательными судами в этом регионе, заявил начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") Игорь Верховский.

По его словам, подобная нештатная ситуация может сложиться, если "Федерация" потерпит аварию после старта с космодрома Восточный.

"Мы попадаем в акваторию Тихого океана, где у нас нет никаких высокоскоростных судов, принадлежащих ВМФ или гражданскому флоту, — до момента прибытия аварийно-спасательных сил туда, где была совершена аварийная посадка экипажа, мы потеряем несколько суток, мы можем потерять экипаж", — сказал Верховский на VIII Международном молодежном форуме "Инженеры будущего", проходящем в Оренбургской области. Его слова приводятся в пресс-релизе Союза машиностроителей, поступившем в РИА Новости.

"Это проблема, и здесь молодежь может развивать средства, использующие экранный эффект, — экранопланы должны быть", — добавил Верховский.

Он также отметил, что технологию посадки кораблей "Федерация" нужно изменить, а с этим также связаны проблемы. "У нас для пилотируемого корабля "Федерация" планировалась реактивная посадка, но в России таких полигонов посадки, где можно обеспечить точно посадку аппарата, возвращающегося из космоса, очень немного. Скорее всего, от таких реактивных парашютных посадок придется отказаться, а попытаться садиться на существующие площадки", — пояснил Верховский.

Корабль "Федерация" впервые отправится в космос в беспилотном режиме на ракете-носителе "Союз-5" с космодрома Байконур в 2022 году. На 2023 год запланированы его беспилотный полет к Международной космической станции и стыковка с ней в автоматическом режиме. В 2024 году корабль должен доставить на МКС первый экипаж.

В марте исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал в интервью РИА Новости , что "Федерация" будет летать к МКС в рамках испытаний, но не станет средством регулярной доставки экипажей на станцию. Для этого будет достаточно кораблей "Союз", а "Федерация" в дальнейшем отправится к Луне.