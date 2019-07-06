Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-06T15:07Z
https://ria.ru/20190706/1556272736.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149122/66/1491226630_0:7:800:457_1036x0_80_0_0_3b5cb224552347fc7d4c407456e304f8.jpg
РИА Новости

Разработчик заявил о риске для экипажа при посадке "Федерации" в океане

Вчера, 15:07
19058
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"Макет космического корабля "Федерация"
Макет космического корабля Федерация
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"
Макет космического корабля "Федерация". Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Экипажу космического корабля "Федерация" в случае приводнения в Тихом океане грозит гибель, так как Россия не располагает высокоскоростными спасательными судами в этом регионе, заявил начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") Игорь Верховский.
По его словам, подобная нештатная ситуация может сложиться, если "Федерация" потерпит аварию после старта с космодрома Восточный.
"Мы попадаем в акваторию Тихого океана, где у нас нет никаких высокоскоростных судов, принадлежащих ВМФ или гражданскому флоту, — до момента прибытия аварийно-спасательных сил туда, где была совершена аварийная посадка экипажа, мы потеряем несколько суток, мы можем потерять экипаж", — сказал Верховский на VIII Международном молодежном форуме "Инженеры будущего", проходящем в Оренбургской области. Его слова приводятся в пресс-релизе Союза машиностроителей, поступившем в РИА Новости.
Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения Федерация в РКК Энергия
25 марта, 09:18
Технологии "Тополя" и "Ярса" используют для точной посадки "Федерации"
"Это проблема, и здесь молодежь может развивать средства, использующие экранный эффект, — экранопланы должны быть", — добавил Верховский.
Он также отметил, что технологию посадки кораблей "Федерация" нужно изменить, а с этим также связаны проблемы. "У нас для пилотируемого корабля "Федерация" планировалась реактивная посадка, но в России таких полигонов посадки, где можно обеспечить точно посадку аппарата, возвращающегося из космоса, очень немного. Скорее всего, от таких реактивных парашютных посадок придется отказаться, а попытаться садиться на существующие площадки", — пояснил Верховский.
Генеральный директор SpaceX Илон Маск
8 марта, 00:11
Маск назвал российское ракетостроение первоклассным
Корабль "Федерация" впервые отправится в космос в беспилотном режиме на ракете-носителе "Союз-5" с космодрома Байконур в 2022 году. На 2023 год запланированы его беспилотный полет к Международной космической станции и стыковка с ней в автоматическом режиме. В 2024 году корабль должен доставить на МКС первый экипаж.
В марте исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал в интервью РИА Новости , что "Федерация" будет летать к МКС в рамках испытаний, но не станет средством регулярной доставки экипажей на станцию. Для этого будет достаточно кораблей "Союз", а "Федерация" в дальнейшем отправится к Луне.
Запускать "Федерацию" к Луне планируется с помощью ракеты сверхтяжелого класса "Енисей", первый пуск которой с космодрома Восточный намечен на 2028 год. Кроме того, корабль может выводиться на ракете "Ангара-А5В" с кислородно-водородной третьей ступенью. Ее первый пуск должен состояться с Восточного в 2026 году.
71175261268
Обсудить 42
Космос - РИА НаукаРоскосмосРоссияРИА Наука
Популярные комментарии
Фёдора Конюхова запустите в космос. Он потом после посадки в океане спокойно доплывёт даже при 12 -ти бальном шторме.
6 июля, 17:18
Денис Хорошилов
19202001
Для этих целей должен быть восстановлен советский летательный аппарат конструкции Бартини ВВА-14.
6 июля, 15:48
Сергей Петровский
1470003
Рекомендуем
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Зеленский намерен решить вопрос "Северного потока – 2" через Трампа
РИА
Новости
Вид на Гурзуф
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Фрагмент створки головного обтекателя РН Союз-2, обнаруженный в Алданском районе Республики Саха
В Якутии сообщили об обнаружении отделяемых фрагментов "Союза"
Самолеты на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово
Россия ответила на критику США, касающуюся запретов рейсов в Грузию
Лента
новостей
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
Цуканов 8 июля примет кадровое решение по обвиняемому в госизмене Воробьеву
Акватория грузового порта в Одессе
Киев получил первую партию нефти из США
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич
Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США
Аэропорт в Канкуне, Мексика
В Мексике задержали группу россиян
Федор Конюхов отправился в испытательный полет из Москвы в Крым на самолете Летающая Лаборатория
Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в Крым
Американский журналист Джефф Опдайк
Американский журналист восхитился Крымом
Телеведущий Максим Галкин
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Источник рассказал, что выдало башкирскую кассиршу
Телеведущий Максим Галкин выступает на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
Галкин объяснил свой высокий гонорар
Председатель комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты РФ Сангаджи Тарбаев
Игрок "Сборной РУДН" прокомментировал выдвижение Тарбаева в сенаторы
Утечка нефти в Калифорнии, США
"Это катастрофа": сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:52В Госдуме прокомментировали борьбу Великобритании с фейками
10:51Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:50В Иране заявили о подготовке встречи глав МИД стран-членов ядерной сделки
10:38Тегеран через 60 дней объявит о дальнейших шагах по выходу из СВПД
10:36Косачев назвал требования Ирана по сохранению СВПД обоснованными
10:21В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
10:20Иран намерен превысить уровень обогащения урана в 3,67% в понедельник
10:18Тегеран заявил о необходимости сохранения ядерной сделки
10:17В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Грузии трое граждан Армении погибли в ДТП
10:14Двух пострадавших в ДТП с бензовозом доставили в Екатеринбург
10:11Задержанный в Гибралтаре танкер не перевозил нефть в Сирию, заявили в Иране
10:11В Волгоградской области мотоциклист наехал на коляску с ребенком
10:08Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
10:08В Иране заявили о возможности полного выхода страны из ядерной сделки
10:02Тегеран дает странам ядерной сделки еще 60 дней на решение его требований
09:57ВСУ не дали гарантии безопасности ОБСЕ на полеты беспилотников у Золотого
09:52В Гонконге автомобиль врезался в магазин, сообщили СМИ
09:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:42Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Лента новостейМолния