Берлускони пообещал Путину работать в целях отмены антироссийских санкций

Дружба, проверенная расстоянием, временем и плотным графиком Путина. Ночная встреча с Берлускони в аэропорту Рима pic.twitter.com/Imz3wpcWsQ— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 5 июля 2019 г.
Самолет Владимира Путина приземлился в римском аэропорту "Фьюмичино".
Самолет Владимира Путина приземлился в римском аэропорту "Фьюмичино".
Безопасность российского президента обеспечивали итальянские полицейские и агенты спецслужб.
Безопасность российского президента обеспечивали итальянские полицейские и агенты спецслужб.
Из аэропорта российский лидер отправился в Ватикан на аудиенцию папой Римским.
Из аэропорта российский лидер отправился в Ватикан на аудиенцию папой Римским.
Папа Франциск встретил Путина в Апостольском дворце. Понтифик и президент пожали друг другу руки.
Папа Франциск встретил Путина в Апостольском дворце. Понтифик и президент пожали друг другу руки.
После этого делегация проследовала в библиотеку.
После этого делегация проследовала в библиотеку.
Фотографам и операторам разрешили сделать несколько кадров.
Фотографам и операторам разрешили сделать несколько кадров.
Дальше Владимир Путин и папа Римский Франциск разговаривали один на один.
Дальше Владимир Путин и папа Римский Франциск разговаривали один на один.
На встрече Путин подарил понтифику икону, альбом с работами Микеланджело и копию фильма "Грех", посвященного художнику.
На встрече Путин подарил понтифику икону, альбом с работами Микеланджело и копию фильма "Грех", посвященного художнику.
Владимир Путин и папа Римский Франциск в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане.
Владимир Путин и папа Римский Франциск в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане.
Из Ватикана российский лидер поехал на встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.
Из Ватикана российский лидер поехал на встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.
Перед переговорами состоялась церемония приветствия.
Перед переговорами состоялась церемония приветствия.
Торжественная церемония проходила во внутреннем дворе Квиринальского дворца.
Торжественная церемония проходила во внутреннем дворе Квиринальского дворца.
Самолет Владимира Путина приземлился в римском аэропорту "Фьюмичино".
Безопасность российского президента обеспечивали итальянские полицейские и агенты спецслужб.
Из аэропорта российский лидер отправился в Ватикан на аудиенцию папой Римским.
Папа Франциск встретил Путина в Апостольском дворце. Понтифик и президент пожали друг другу руки.
После этого делегация проследовала в библиотеку.
Фотографам и операторам разрешили сделать несколько кадров.
Дальше Владимир Путин и папа Римский Франциск разговаривали один на один.
На встрече Путин подарил понтифику икону, альбом с работами Микеланджело и копию фильма "Грех", посвященного художнику.
Владимир Путин и папа Римский Франциск в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане.
Из Ватикана российский лидер поехал на встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.
Перед переговорами состоялась церемония приветствия.
Торжественная церемония проходила во внутреннем дворе Квиринальского дворца.