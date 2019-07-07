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РИА Новости

Берлускони пообещал Путину работать в целях отмены антироссийских санкций

Вчера, 12:12
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и председатель партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлусконии во время встречи в павильоне международного аэропорта "Фьюмичино" в Риме. 5 июля 2019
Владимир Путин и председатель партии Вперед, Италия Сильвио Берлусконии во время встречи в павильоне международного аэропорта Фьюмичино в Риме. 5 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин и председатель партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлусконии во время встречи в павильоне международного аэропорта "Фьюмичино" в Риме. 5 июля 2019
РИМ, 7 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в ходе встречи в четверг с президентом РФ Владимиром Путиным в Риме заверил его, что будет работать, чтобы Россия все в большей степени была неотъемлемой частью Европы и чтобы положить конец "абсурдному режиму санкций".
Об этом сам патриарх итальянской политики, получивший на майских европейских выборах мандат депутата Европарламента, рассказал в интервью, опубликованном в воскресенье миланской газетой Il Giornale.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте во время встречи во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
4 июля, 22:10
"Санкции мешают всем": о чем говорили Путин и премьер Италии
"Естественно, я подтвердил ему наше обязательство работать, чтобы Россия все в большей степени была неотъемлемой частью Европы и свободного мира, к которому она принадлежит согласно истории и призванию, и положить конец абсурдному режиму санкций", - заявил Берлускони.
По его словам, Путин знает об этом и ценит это.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на церемонии официальной встречи у дворца Киджи в Риме. 4 июля 2019
5 июля, 10:28
Путин вспомнил итальянскую пословицу, говоря об отношениях Москвы и Рима
Экс-премьер напомнил также о том, что именно он был инициатором подписания исторического соглашения в Пратика-ди-Маре о создании Совета Россия-НАТО. "Мы должны вернуться к этому духу, чтобы вместе, Россия и Запад, ответить на крупные вызовы будущих лет", - заявил Берлускони.
Известный политик сказал, что рад добрым отношениям между Путиным и вице-премьером Италии, лидером партии "Лига" Маттео Салвини, так как "все, что укрепляет дружбу между Россией и Италией, является благом для нашей страны".
В четверг Путин посетил Рим, где встретился с папой Римским Франциском, президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте. По окончании официальной программы поздно вечером российский лидер провел в международном аэропорту Фьюмичино дружескую встречу с Берлускони.
Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время встречи. 24 октября 2018
4 июля, 05:03
Межгосударственные отношения России и Италии
Накануне визита в интервью миланской газете Corriere della Sera президент РФ сказал, что с Берлускони его связывают многолетние дружеские отношения и подчеркнул, что тот является "политиком мирового масштаба, настоящим лидером, твердо отстаивавшим интересы своей страны на международной арене". "Вызывает уважение его искреннее стремление к сохранению и приумножению накопленного потенциала в отношениях между нашими странами", - отметил Путин.
Владимир Путин в Италии
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Самолет Владимира Путина приземлился в римском аэропорту "Фьюмичино".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту Фьюмичино города Рима. 4 июля 2019
1 из 14

Самолет Владимира Путина приземлился в римском аэропорту "Фьюмичино".

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Безопасность российского президента обеспечивали итальянские полицейские и агенты спецслужб.

Перед началом церемонии встречи президента РФ Владимира Путина в аэропорту Фьюмичино города Рима
2 из 14

Безопасность российского президента обеспечивали итальянские полицейские и агенты спецслужб.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Из аэропорта российский лидер отправился в Ватикан на аудиенцию папой Римским.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту Фьюмичино города Рим
3 из 14

Из аэропорта российский лидер отправился в Ватикан на аудиенцию папой Римским.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Папа Франциск встретил Путина в Апостольском дворце. Понтифик и президент пожали друг другу руки.

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане
4 из 14

Папа Франциск встретил Путина в Апостольском дворце. Понтифик и президент пожали друг другу руки.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

После этого делегация проследовала в библиотеку.

Президент РФ Владимир Путин и государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин во время беседы в Апостольском дворце в Ватикане
5 из 14

После этого делегация проследовала в библиотеку.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Фотографам и операторам разрешили сделать несколько кадров.

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время обмена подарками в Апостольской библиотеке в Ватикане
6 из 14

Фотографам и операторам разрешили сделать несколько кадров.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Дальше Владимир Путин и папа Римский Франциск разговаривали один на один.

резидент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикан
7 из 14

Дальше Владимир Путин и папа Римский Франциск разговаривали один на один.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Беседа продолжалась около часа.

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время беседы в Апостольской библиотеке в Ватикане
8 из 14

Беседа продолжалась около часа.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

На встрече Путин подарил понтифику икону, альбом с работами Микеланджело и копию фильма "Грех", посвященного художнику.

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время обмена подарками в Апостольской библиотеке в Ватикане
9 из 14

На встрече Путин подарил понтифику икону, альбом с работами Микеланджело и копию фильма "Грех", посвященного художнику.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин и папа Римский Франциск в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане.

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане
10 из 14

Владимир Путин и папа Римский Франциск в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Из Ватикана российский лидер поехал на встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Президент РФ Владимир Путин и президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла на церемонии официальной встречи в Риме. 4 июля 2019
11 из 14

Из Ватикана российский лидер поехал на встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Перед переговорами состоялась церемония приветствия.

Кавалерийский почетный эскорт президентского полка и почетный караул перед началом церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина в Риме
12 из 14

Перед переговорами состоялась церемония приветствия.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Торжественная церемония проходила во внутреннем дворе Квиринальского дворца.

Кавалерийский почетный эскорт президентского полка и почетный караул перед началом церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина в Риме
13 из 14

Торжественная церемония проходила во внутреннем дворе Квиринальского дворца.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Почетный караул у Квиринальского дворца.

Почетный караул перед началом церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой в Риме
14 из 14

Почетный караул у Квиринальского дворца.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 14

Самолет Владимира Путина приземлился в римском аэропорту "Фьюмичино".

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 14

Безопасность российского президента обеспечивали итальянские полицейские и агенты спецслужб.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
3 из 14

Из аэропорта российский лидер отправился в Ватикан на аудиенцию папой Римским.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
4 из 14

Папа Франциск встретил Путина в Апостольском дворце. Понтифик и президент пожали друг другу руки.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
5 из 14

После этого делегация проследовала в библиотеку.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
6 из 14

Фотографам и операторам разрешили сделать несколько кадров.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 14

Дальше Владимир Путин и папа Римский Франциск разговаривали один на один.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
8 из 14

Беседа продолжалась около часа.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
9 из 14

На встрече Путин подарил понтифику икону, альбом с работами Микеланджело и копию фильма "Грех", посвященного художнику.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
10 из 14

Владимир Путин и папа Римский Франциск в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
11 из 14

Из Ватикана российский лидер поехал на встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Перед переговорами состоялась церемония приветствия.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Торжественная церемония проходила во внутреннем дворе Квиринальского дворца.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Почетный караул у Квиринальского дворца.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
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Сильвио БерлускониВладимир ПутинРоссияИталияВ мире
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