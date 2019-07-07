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РИА Новости

В Тегеране назвали условие возвращения США к переговорам по ядерной сделке

Вчера, 11:39
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© AP Photo / Vahid SalemiАнтиамериканский рисунок в Тегеране
Антиамериканский рисунок в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Антиамериканский рисунок в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. США могут вернуться к переговорам по ядерной сделке, если снимут санкции с Тегерана, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции.
"Переговоры, которые идут между нами и группой "4+1"... Если необходимо, США могут присоединиться к этим переговорам ..., мы не против этого, конечно, при условии, что санкции будут сняты, и мы вернемся к ситуации, которая была до того, как были введены санкции", - заявил Аракчи в эфире телеканала Press TV.
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Он отметил, что "это не значит, что группа "5+1" снова будет сформирована, США вышли из СВПД, поэтому политической концепции "5+1" больше не существует".
Ранее в воскресенье замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран дает странам ядерной сделки 60 дней на решение требований Тегерана по ней, продолжит сокращать обязательства. Он также отметил, что сокращение обязательств Ирана может привести к полному выходу Тегерана из ядерной сделки, но ИРИ предпринимает эти шаги ради ее сохранения.
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В годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), 8 мая, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
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Выход США из ядерной сделки по ИрануАббас АракчиМИД ИранаИранСШАВ мире
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