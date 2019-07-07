Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Журналист предположил, что подобное поведение может быть связано с тем, что украинский лидер не сразу осознал свою ответственность за страну и граждан, и это стало для него тяжелым испытанием.
Что с Зеленским? Тяжело похмелье? Что похуже? Думаю, что просто приходит осознание того ужаса, в который он ввязался. Жизнь не сериал.
По его словам, для того чтобы занимать пост главы государства, необходимы определенные знания, умения и навыки: "быть "просто хорошим парнем", увы, недостаточно. Просто хорошему парню с улицы операцию на аппендицит дадите провести? А если он играл роль врача?"
Телеведущий выразил мнение, что политическое будущее Зеленского во многом зависит от его личных качеств и команды.
"Но пока все выглядит печально", — заключил он.
Ранее в Сети появилась видеозапись, снятая во время совещания Закарпатской таможни в Ужгороде, на которой Зеленский ведет себя необычно. Так, глава Украины заметно нервничает, осматривается и пьет много воды. Его выражение лица постоянно меняется.
Видео вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Некоторые интернет-пользователи предположили, что подобное поведение вызвано усталостью. Другие же решили, что украинский лидер может принимать сильнодействующие препараты.
Видеозапись опубликовали с названием "Зеленский сыграл Добкина-младшего". Несколько лет назад украинский депутат Верховной Рады Дмитрий Добкин удалился за колонну в зале парламента и начал вести себя не совсем адекватно.