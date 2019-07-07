Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.

Журналист предположил, что подобное поведение может быть связано с тем, что украинский лидер не сразу осознал свою ответственность за страну и граждан, и это стало для него тяжелым испытанием.

Что с Зеленским? Тяжело похмелье? Что похуже? Думаю, что просто приходит осознание того ужаса, в который он ввязался. Жизнь не сериал. Владимир Соловьев

По его словам, для того чтобы занимать пост главы государства, необходимы определенные знания, умения и навыки: "быть "просто хорошим парнем", увы, недостаточно. Просто хорошему парню с улицы операцию на аппендицит дадите провести? А если он играл роль врача?"

Телеведущий выразил мнение, что политическое будущее Зеленского во многом зависит от его личных качеств и команды.

"Но пока все выглядит печально", — заключил он.

Ранее в Сети появилась видеозапись, снятая во время совещания Закарпатской таможни в Ужгороде, на которой Зеленский ведет себя необычно. Так, глава Украины заметно нервничает, осматривается и пьет много воды. Его выражение лица постоянно меняется.

Видео вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Некоторые интернет-пользователи предположили, что подобное поведение вызвано усталостью. Другие же решили, что украинский лидер может принимать сильнодействующие препараты.