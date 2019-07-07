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РИА Новости

Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании

Вчера, 11:47
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Журналист предположил, что подобное поведение может быть связано с тем, что украинский лидер не сразу осознал свою ответственность за страну и граждан, и это стало для него тяжелым испытанием.

Что с Зеленским? Тяжело похмелье? Что похуже? Думаю, что просто приходит осознание того ужаса, в который он ввязался. Жизнь не сериал.

Телеведущий Владимир Соловьев
Владимир Соловьев
По его словам, для того чтобы занимать пост главы государства, необходимы определенные знания, умения и навыки: "быть "просто хорошим парнем", увы, недостаточно. Просто хорошему парню с улицы операцию на аппендицит дадите провести? А если он играл роль врача?"
Телеведущий выразил мнение, что политическое будущее Зеленского во многом зависит от его личных качеств и команды.
"Но пока все выглядит печально", — заключил он.
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Ранее в Сети появилась видеозапись, снятая во время совещания Закарпатской таможни в Ужгороде, на которой Зеленский ведет себя необычно. Так, глава Украины заметно нервничает, осматривается и пьет много воды. Его выражение лица постоянно меняется.
Видео вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Некоторые интернет-пользователи предположили, что подобное поведение вызвано усталостью. Другие же решили, что украинский лидер может принимать сильнодействующие препараты.
Видеозапись опубликовали с названием "Зеленский сыграл Добкина-младшего". Несколько лет назад украинский депутат Верховной Рады Дмитрий Добкин удалился за колонну в зале парламента и начал вести себя не совсем адекватно.
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Ситуация на УкраинеВладимир СоловьевВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Шили плотники штаны, Вот тебе и брюки, Пели песенку слоны, Вот тебе и звуки. Лили воду в решето, Вот тебе и здрасьте, Лучше всё-же делать то, Что ты делать мастер. ))
7 июля, 12:20
MMaster
2251850118
Мне не нравится Зеленский, но не понятно, чего прицепились к этому нарезанному видосу.?! Человек устал, перелеты, встречи, погода. Человек пил воду и т.п. Всё это нарезали и смонтировали - во крутата вышла. Соловьев со Скабеевой этого не заметили?!
7 июля, 13:02
СДСтрана Дураков
86430056
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