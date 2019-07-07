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РИА Новости

Постпред при МАГАТЭ назвал меры Ирана по уровню обогащения урана ожидаемыми

Вчера, 11:14
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЕНА, 7 июл - РИА Новости, Маргарита Костив. Решение Ирана превысить уровень обогащения урана ожидаемо, Тегеран действует транспарентно, заявил в воскресенье РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Это было ожидаемо. Иранцы действуют транспарентно, заранее объявили о своих шагах и теперь их реализуют, так что сюрпризом это ни для кого не стало", - заявил Ульянов.
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Ранее в воскресенье замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран дает странам ядерной сделки 60 дней на решение требований Тегерана по ней, продолжит сокращать обязательства. Он также отметил, что сокращение обязательств Ирана может привести к полному выходу Тегерана из ядерной сделки, но ИРИ предпринимает эти шаги ради ее сохранения.
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