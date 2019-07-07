Постпред при МАГАТЭ назвал меры Ирана по уровню обогащения урана ожидаемыми

ВЕНА, 7 июл - РИА Новости, Маргарита Костив. Решение Ирана превысить уровень обогащения урана ожидаемо, Тегеран действует транспарентно, заявил в воскресенье РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Это было ожидаемо. Иранцы действуют транспарентно, заранее объявили о своих шагах и теперь их реализуют, так что сюрпризом это ни для кого не стало", - заявил Ульянов.
Ранее в воскресенье замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран дает странам ядерной сделки 60 дней на решение требований Тегерана по ней, продолжит сокращать обязательства. Он также отметил, что сокращение обязательств Ирана может привести к полному выходу Тегерана из ядерной сделки, но ИРИ предпринимает эти шаги ради ее сохранения.