Медведев отметил важность судоходства в укреплении межрегиональных связей

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил важность водного транспорта для укрепления межрегиональных связей и роста экономики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Водный транспорт играет важную роль в жизни нашего государства, способствует росту его экономики и укреплению межрегиональных связей. Помогает преодолевать огромные расстояния между городами России, прокладывает путь к отдалённым территориям Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, обеспечивая их связь с Большой землёй", - сказал он.

Медведев отметил важность и сложность профессии, связанной с водным транспортом, а также ее роль в развитии внутреннего судоходства и Северного морского пути. Кроме того, премьер-министр подчеркнул развитие единого цифрового транспортного пространства, которое позволит расширить экспортные и транзитные возможности, а также обеспечить безопасность миллионов людей.