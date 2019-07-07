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РИА Новости

Медведев отметил важность судоходства в укреплении межрегиональных связей

Вчера, 11:02
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил важность водного транспорта для укрепления межрегиональных связей и роста экономики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Водный транспорт играет важную роль в жизни нашего государства, способствует росту его экономики и укреплению межрегиональных связей. Помогает преодолевать огромные расстояния между городами России, прокладывает путь к отдалённым территориям Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, обеспечивая их связь с Большой землёй", - сказал он.
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Медведев отметил важность и сложность профессии, связанной с водным транспортом, а также ее роль в развитии внутреннего судоходства и Северного морского пути. Кроме того, премьер-министр подчеркнул развитие единого цифрового транспортного пространства, которое позволит расширить экспортные и транзитные возможности, а также обеспечить безопасность миллионов людей.
Также премьер-министр выразил уверенность в том, что профессионализм и современные знания помогут справиться со сложными задачами и осуществить планы, и пожелал работникам и ветеранам морского и речного флота здоровья, удачи и счастливого плавания.
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Дмитрий МедведевРоссияОбщество
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