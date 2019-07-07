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РИА Новости
Медиавойны

В Госдуме прокомментировали борьбу Великобритании с фейками

Вчера, 10:52
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
ЛЮКСЕМБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Великобритания под видом борьбы с фейк-ньюс будет пытаться снизить "градус тенденций", не устраивающий Соединенное Королевство, аналогично тому, как США вмешиваются в конституционные строи других стран с помощью неправительственных организаций, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее британский МИД сообщил, что Великобритания выделит 18 миллионов фунтов стерлингов (около 22,5 миллиона долларов) "для борьбы с дезинформацией и ложными новостями в Восточной Европе и укрепления независимых СМИ на Западных Балканах". Как следует из заявления, деньги будут выделены из Фонда по конфликтам, стабильности и безопасности (CSSF) в течение ближайших трех лет.
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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"Это направлено не на противостояние фейк-ньюс, а на снижение градуса тех тенденций, которые в системе координат британского Форин офиса представляются деструктивными. Аналогичным образом и Соединенные Штаты действуют, вмешиваясь в конституционный строй других стран через неправительственные организации, хотя, вроде бы, это совершенно разного порядка ситуации", - сказал Слуцкий журналистам.
"На самом деле ситуация с созданием новой европейской архитектуры, новой европейской конструкции на разных международных площадках в Европе Соединённое Королевство не устраивает. Поэтому под оболочкой борьбы с фейк-ньюс выделяются достаточно большие деньги. Как их применение будет структурировано, я думаю, что в ближайшее время нам покажут", - добавил парламентарий.
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МедиавойныЛеонид СлуцкийГосдума РФВеликобританияСША
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