В Госдуме прокомментировали борьбу Великобритании с фейками

ЛЮКСЕМБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Великобритания под видом борьбы с фейк-ньюс будет пытаться снизить "градус тенденций", не устраивающий Соединенное Королевство, аналогично тому, как США вмешиваются в конституционные строи других стран с помощью неправительственных организаций, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее британский МИД сообщил, что Великобритания выделит 18 миллионов фунтов стерлингов (около 22,5 миллиона долларов) "для борьбы с дезинформацией и ложными новостями в Восточной Европе и укрепления независимых СМИ на Западных Балканах". Как следует из заявления, деньги будут выделены из Фонда по конфликтам, стабильности и безопасности (CSSF) в течение ближайших трех лет.

"Это направлено не на противостояние фейк-ньюс, а на снижение градуса тех тенденций, которые в системе координат британского Форин офиса представляются деструктивными. Аналогичным образом и Соединенные Штаты действуют, вмешиваясь в конституционный строй других стран через неправительственные организации, хотя, вроде бы, это совершенно разного порядка ситуации", - сказал Слуцкий журналистам.